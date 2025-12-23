【584旅聯兵3營戰備偵巡】M1A2T首納編 驗證機動防護應變

記者葉軒瑜／新竹報導

陸軍裝甲584旅聯兵3營昨日凌晨實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車，透過應援重要目標防護演練，有效驗證新式裝備戰力發揮，以及部隊應變制變能力。此外，新式裝備M88A2裝甲救濟車也納編投入演練，同步驗證戰場救濟的後勤應用。

實戰化訓練 熟稔作戰環境

為強化防衛作戰整備，584旅聯兵3營昨日編組M1A2T戰車、CM32裝步指揮車、CM33、34裝步戰鬥車、M88A2裝甲救濟車等裝備，在新竹地區實施戰備偵巡，演練戰備檢查、通信構聯、命令下達與戰術機動等課目，期透過實戰化訓練，熟稔作戰環境，深化戰場經營。

天色未明時，官兵即投入機動前整備作業，並於完成動力系統檢查、通聯測試、武器裝備及人員清點後，機動前往目標區實施應援。期間，龐大身軀的M1A2T戰車靈活機動，實際通過橋梁、街道，並依據複雜城鎮交通條件調整行進速度與隊形，以及同步執行敵情警戒與通聯回報，展現平時精實訓練的成果。

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況演練，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

陸軍裝甲584旅聯兵3營昨日凌晨實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車，透過應援重要目標防護演練，不僅有效驗證新式裝備戰力發揮，也進一步強化戰場經營效能。（記者葉軒瑜攝）

官兵完成機動前整備作業，依序實施動力系統檢查、通聯測試。（記者葉軒瑜攝）

「地表最強戰車」M1A2T首次投入戰備偵巡訓練，結合城鎮道路、橋梁等環境，成為地面部隊作戰「可恃戰力」。（記者李明澤攝）

M1A2T戰車實際行駛於機動路線，車組依據複雜城鎮交通條件，調整行進速度與隊形。（記者葉軒瑜攝）