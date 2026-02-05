【584旅聯兵3營】熟稔操作要領 厚植火力支援能量

記者林睿奕／專訪

聯兵584旅聯兵3營火力、機步連一連兩日順利完成迫砲操作各項訓練，憑藉的不僅是平時反覆訓練的經驗累積，還有砲班成員長期培養的默契。火力連水平計算士彭禹丰上士表示，過去他主要擔任砲長，此次因任務規劃擔任水平計算士；其中，該項專長完訓迄今已長達6年，為重拾過往專長，平時除主動請益資深官兵操作要領，也會額外利用空閒時間進行模擬訓練，反覆練習標定與計算，進一步強化本職學能。

談及該項專長最重要的標圖作業，彭禹丰進一步表示，標圖圖面為實際地圖的10倍，一個微小的偏差就代表極大的差距，尤其在原級校正射擊中，必須整合左、中、右觀測所的方位角紀錄與交會點，判斷出每發彈著點的最可能位置，透過精確計算確保縮小彈著誤差。

此外，機步連砲長唐郁翔上士指出，砲班是最終火力發揚的關鍵，不僅要具備扎實專業知識，更須在極短時間內完成精準瞄準與操作，因此他平時會組織各砲班進行競賽式訓練，強化成員反應速度與默契，培養實戰能力，確保部隊在各項戰備任務中，展現穩定且精準的火力支援能力。

584旅聯兵3營機步連砲長唐郁翔上士。（記者林睿奕攝）

584旅聯兵3營火力連水平計算士彭禹丰上士。（記者林睿奕攝）