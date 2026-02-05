【584旅聯兵3營】120、81迫砲檢驗射擊 提升射擊精準度

記者林睿奕／新竹報導

陸軍聯合兵種584旅聯兵3營近日持續投入基地訓練，日前除駕駛CM22、23迫砲車裝載120、81迫砲，進行檢驗射擊訓練，藉實彈射擊課目強化射擊精準度，昨日也持續實施聯合操作訓練，熟稔火砲射擊程序與要領，有效厚植火砲操作效能，為後續戰力鑑測做足準備。

584旅聯兵3營日前進訓陸軍北測中心，期間針對各兵科專業戰技進行各項整備及密集訓練。其中，為強化迫砲火力支援效能，火力、機步連日前實施迫砲排實彈射擊訓練，透過檢驗射擊課目，逐步提升火砲射擊精準度。

廣告 廣告

聯合操作演練 展砲兵精準火力

演練過程中，官兵駕駛CM22、23迫砲車進入陣地，先由排長操作M2方向盤進行射向賦予，逐一修正各砲諸元，並運用近標竿、遠標竿完成基準射向標定。待陣地準備完成後，射擊任務隨即開始，伴隨陣地指揮官下達射擊參數，裝定手立即搖動方向機與高低機，砲長及教官接續完成複式確認，只見副砲長與裝定手合力高舉砲彈，蓄勢待發實施射擊。

「預備，放！」陣地指揮官一聲令下，砲長揮動紅旗，裝定手雙手放開砲彈，彈體順勢滑入砲膛，撞擊底火的瞬間，砲彈夾帶火光衝出砲管飛向目標，觀測所立即回報彈著點，射指所同步進行標定並計算諸元修正量，迅速再投入檢驗射擊任務，依序調整參數直至命中目標區，展現砲兵精準火力支援能量。

此外，官兵也於昨日實施迫砲聯合操作訓練，模擬想定狀況，結合「射、測、觀、通、砲」專業職能，熟稔火砲射擊程序與要領，並進行故障排除演練，提升官兵臨機應處能力，確維火砲射擊安全。

彈體順勢滑入砲膛，撞擊底火的瞬間，砲彈夾帶火光衝出砲管飛向目標。（記者林睿奕攝）

水平計算手進行標定並計算諸元修正量，依序調整參數直至命中目標區。（記者林睿奕攝）