584旅M1A2T戰車成軍 女排長：火力更大更快發現目標

（中央社記者吳書緯新竹31日電）陸軍今天舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，聯兵三營是全軍首個換裝M1A2T的單位。聯兵三營中尉排長邱郁晴受訪表示，M1A2T戰車的火力更大，且搭配獵殲系統和遙控槍塔，讓射手及車長更迅速的尋找到目標，實施射擊。

總統賴清德上午赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由賴總統宣布成軍命令並校閱聯兵三營。

典禮過程中，聯兵三營原先操作的CM11戰車與M1A2T戰車一同開至司令台前方，2輛戰車車長交接戰鬥手板，M1A2T車長撕下砲塔上偽裝布，露出584旅的戰鬥標誌。軍方官員說明，聯兵三營共有2個戰車連，每個戰車連操作14輛M1A2T戰車。

聯兵三營中校營長丁寶順表示，換裝訓練最令他印象深刻的是，在基礎換裝訓練期間，M1A2T戰車操作面板是全英文介面，戰士的學習相當吃力，就算官兵白天操課筋疲力竭，還是會利用夜間努力鑽研，並在射擊訓練中獲得最佳的成效，未來將持續精進本職學能，發揮聯合兵種作戰的最大效能。

針對M1A2T戰車與CM11戰車最主要差異，丁寶順分析，M1A2T戰車的主砲是120公厘滑膛砲，比起CM11戰車的105公厘線膛砲，火力更加提升，且滑膛砲比線膛砲更加精準。

聯兵三營戰二連排長邱郁晴表示，M1A2T相比CM11，除了火力更加強大，M1A2T還搭載車長的獵殲系統，以及多了遙控槍塔，可以讓射手及車長更迅速的尋找到目標，實施射擊。

邱郁晴說，身為1位女性排長，她利用特質帶領部隊，在排組的官兵支援與配合下，完成每一項任務，未來也期許自己可以帶著排組持續精進，發揮M1A2T戰力。

聯兵三營戰二連裝填兵彭偉倫和副車長彭韋翰中士是兄弟檔。彭偉倫表示，他是由三支部湳湖彈藥分庫轉職584旅，在接裝過程中感謝弟弟的陪伴，有信心與弟弟一起站在國家防線，一同守護美麗家園。

值得一提的是，聯兵三營官兵今天在左臂貼有M1A2T成軍典禮紀念臂章，軍方官員說明，這枚臂章的設計，以戰車側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命，臂章上草寫「TAIWAN」字樣，展現陸軍部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。

官員表示，這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著陸軍守護國土的信念與使命。（編輯：萬淑彰）1141031