【586旅聯兵3營】戰車砲審查測試射擊 驗證精準度

記者謝承宏／臺南報導

陸軍聯兵586旅聯兵3營近期投入基地訓練，日前除實施M60A3戰車「戰車砲審查測試射擊」，藉由逐發檢驗修正彈道數據，確保瞄準具與射擊彈道符合，有效提升射擊精準度。該單位昨日也投入戰力測相關檢整，為正式上場做足準備。

藉精度檢驗、實彈射擊 強化戰技

586旅聯兵3營基地訓練1月展開，期間針對戰車操作各項專業戰技進行整備及密集訓練。其中，586旅聯兵3營日前在陸軍南測中心，實施M60A3戰車砲審查測試射擊，在鑑測教官引導下，官兵先後完成精度檢驗、覘視規正及實彈射擊等項次，期透過射擊訓練、彈道調整，強化官兵戰技。

射擊前，官兵先期完成彈藥提領與鑑濾，裝填手有序地將戰車砲傳進砲塔室內，同時各戰車組員先行針對砲管、射控系統進行檢查，完成通聯測試，確保後續任務順遂；接續官兵運用標竿完成射角校正，確保每輛戰車完成覘視規正。

隨著車長一聲令下，裝填手迅速推送砲彈入膛，射手立即完成瞄準，透過白晝鏡觀測目標並擊發。砲口瞬間噴出火光，彈著點由觀彈人員即時回報，射手依據回報內容計算高低與方向偏差，立即進行密位修正，持續完成多輪精準射擊，充分展現連日勤訓成果。

586旅聯兵3營日前實施M60A3戰車「戰車砲審查測試射擊」，有效提升射擊精準度。（記者謝承宏攝）

586旅聯兵3營近期持續投入基地訓練，為戰力測做足準備。（記者謝承宏攝）