【586旅聯兵3營】發揮同車一命精神 鍛鑄堅實戰力

記者謝承宏／專訪

陸軍聯兵586旅聯兵3營日前順利完成戰車砲審查測試射擊，除有效驗證官兵操作戰車砲射擊程序，也從中強化各職務間的默契配合，鍛鑄部隊整體戰力。今年首次在基地實施實彈射擊的戰2連副車長葉嘉芸中士指出，為克服自己緊張情緒，從專精期間便投入密集準備，熟練彈道計算與射控操作，儘管以往沒有經驗，仍憑藉平時累積的扎實訓練，順利完成每一輪射擊任務。

葉嘉芸表示，射手雖然肩負命中目標的關鍵任務，但從裝填、觀測到射擊，每一個環節都仰賴車組成員緊密配合、分工合作，才能順利完成任務，正是因為彼此建立了充分信任與默契，讓她在壓力下仍能穩定發揮，展現裝甲兵穩定沉著、百發百中的專業風範。

戰1連裝填兵陳加昕二兵表示，能在義務役期間參與戰車砲實彈射擊，是一段難得且深具意義的經歷。過去只能在電影中看見的場景，如今親身參與其中，當砲彈射出、火光乍現的那一刻，深刻感受國軍的堅強戰力。透過這次訓練，不僅精進自己的作戰職能，也能體會到，國防其實並不遙遠，而更以自己是守護國家安全的一分子為榮。

586旅聯兵3營戰2連副車長葉嘉芸中士。（記者謝承宏攝）

586旅聯兵3營戰1連裝填兵陳加昕二兵。（記者謝承宏攝）