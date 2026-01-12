588公克海洛因藏下體、塞肛門 2女1男人體運毒闖關被逮「最重可判死」

苗栗警方在桃機查獲3名男女以人體運毒方式企圖闖關。（示意圖，unsplash）

苗栗警方去年10月破獲一起跨國運毒案，在桃機查獲3名男女以人體運毒方式，將一級毒品海洛因塞進下體及肛門，試圖闖關入境台灣。事後檢方依涉犯《毒品危害防制條例》對3人提起公訴，最重可判處死刑。

苗栗縣警察局刑警大隊2024年9月接獲線報，得知苗栗有毒品人口涉犯跨境運毒情事，於是報請苗檢陳昭銘檢察官指揮偵辦。經過1年監控，發現嫌犯等人多次搭乘同班機往返柬埔寨，涉嫌從事毒品運輸。

去年10月12日，警方持拘票到桃機第一航廈查獲1男2女。3人送醫檢查後，分別從各自肛門和下體，起出總重達588.54公克、共26包的海洛因。

經檢察官聲請羈押禁見獲准，全案於今年1月5日偵結，以3人均涉犯《毒品危害防制條例》第4條第1項運輸一級毒品罪嫌提起公訴。根據規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。

