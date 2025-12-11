5.9億炸藥標案 挨批超思翻版 藍委：還附9億開口合約
藍委指國防部為福麥打破採購規章 顧立雄：會做好相關查驗
國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標；國民黨立委馬文君昨天指出，標案還附帶後續開口合約近9億元，總規模可達15億元；藍營質疑，該案有如「高登小吃店買快篩」、「超思買巴西蛋」的翻版。
國防部長顧立雄表示，這是國內無自製產能的原物料採購案，國防部會做好相關查驗工作，廠商只要具有代理能力，有辦法取得火藥原物料，這是一翻兩瞪眼的事情，不需要有國內產能，只要有代理商資格，能夠向原廠取得輸出許可，提供火藥原物料來源，並經國防部查證屬實，就可履約。
不過，馬文君抨擊，國防部為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破所有採購規章。
第一，沒有爆藥許可；第二，沒有處置能力；第三，非軍品本業；第四，資本額不足標案的十分之一；第五，是首次投標。
光這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案。
馬文君指出，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。她接獲爆料，有中間人介紹從印度採購，所有標案條件，都為福麥公司量身打造，不用懷疑，這就是「超思第二」，「顧部長，還要再自欺欺人嗎？」
國民黨立委徐巧芯指出，RDX為嚴格管制品，絕非一般貿易商有資格進口，要具備特定身分，例如軍方機構，也包括特許廠商，須持有「事業用爆炸物管理條例」規範的輸入許可證，通常是專業軍火代理商或化工大廠，絕非建築設計公司。
徐巧芯說，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易。
徐巧芯質疑，根據福麥公司營業登記，去年12月30日營業項目才突然新增國際貿易、五金批發、電子材料、化學原料批發業跟機械批發業等項目，一年後就標下巨額軍火案。
徐巧芯表示，專業度上，室內裝潢公司是否能處理危險管制品？國安疑慮上，相關原料由一家室內設計公司來處理，是否安全？是否具備處理火炸藥的相關資格，又或是借殼上市投標？
國民黨立委吳宗憲表示，5.9億元是法定巨額採購，為何僅一家廠商投標？這筆巨額軍購，恐是國防部故意不設門檻，量身打造讓福麥輕易得標，「這是標準的圍標和綁標的訊號」。
