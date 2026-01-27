59元變千萬！「富首」門市名中帶財 網笑：買對門市才是關鍵

14年11-12月期統一發票開獎結果揭曉，共有8位幸運民眾抱走高額獎金。（示意圖／黃耀徵攝）

財政部日前公布114年11至12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN也於26日揭曉中獎門市資訊，全台共開出8位高額獎金得主。當中一名幸運民眾在新竹市東區慈雲路的「富首門市」僅花59元購物，竟幸運中得1000萬元特別獎。巧合的是，該門市名稱「富首」諧音「首富」，被網友戲稱為「真成首富」，引發網路熱議。

根據7-ELEVEN公布資料，本期統一發票共開出3張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎及3張雲端發票專屬100萬元獎項。位於新竹東區的「富首門市」成為全台焦點，因僅憑一筆59元的消費便開出千萬大獎，吸引許多民眾關注。

消息傳開後，有民眾在臉書社團「新竹大小事」留言表示，「門市名稱果然有玄機，真的出現首富了」、「富首這個名字真是旺」。更有不少在地網友開玩笑說，「在慈雲路中獎也只能買10坪」、「1000萬可能剛好買間廁所」、「這附近的人本來就不缺錢」。

部分網友則對得主的消費項目表示好奇，推測可能是超商常見的59元超值組合餐。也有民眾表示羨慕不已，紛紛留言說，「我常去那間店買東西，下次也要多留意發票」、「要去附近撿發票了」、「夢想還是要有，說不定哪天就中獎了」。

對於這起中獎事件，雖然得主身份未曝光，但也再次掀起民眾對統一發票中獎的關注與討論。不少人認為除了運氣，連「店名」似乎也暗藏財運玄機，讓人忍不住笑說，「名字真的很重要」。

新竹市東區7-ELEVEN富首門市開出1000萬元特別獎，得主僅花59元消費即中大獎。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

