59歲任賢齊罕見吐矛盾心聲 「很怕成為負擔」想到都亂了

任賢齊巡演唱遍世界各地。翻攝richiejen623 IG

「亞洲天王」任賢齊的「齊跡」巡迴演唱會一唱就是3年，累積164場演出，足跡遍及各地。近日完成天津站演出，他罕見有感而發，在社群平台吐露這些年來內心擔憂，很怕自己「成為誰的負擔」，坦言這份心情「挺矛盾的」。

任賢齊感性寫下長文，坦言身為歌手，能一直站在舞台上唱歌是最大的幸福，但也很擔心歌迷是否會「看累了」、是否為了追星而過於破費。他直言：「我總不想成為誰的負擔。這份心情，挺矛盾的。所以這些年來，有些堅持一直沒變...不想票價太高，不想讓大家聽一場歌就要皺眉頭。」

任賢齊巡演唱遍世界各地。翻攝richiejen623 IG

因此多年來，他堅持演唱會票價不能訂太高，製作上也反覆思考，「太複雜、太華麗，成本高了，票也就貴了。想來想去，偶爾自己都會亂。」但走到現在，他慢慢明白，演唱會的意義其實很單純，台上真誠地唱，台下輕輕地和，在彼此都能承受的範圍內相聚，將一段時光唱成共同的記憶。

任賢齊感性表示，「齊跡」最美的不是名字，而是一次次相遇的軌跡，是一百多場不會消失的回響，並向歌迷喊話：「只要你們還願意聽，我就會一直唱。」要歌迷們不用趕很多場，也不必買很貴的票，「請一定先照顧好自己的人生，安頓好溫暖的日常。等哪天你放假了，有空了，想老朋友了，我就在台上，等你來，我們再一起大合唱。」

任賢齊巡演唱遍世界各地。翻攝richiejen623 IG

事實上，「齊跡」巡演自啟動以來，屢屢在網路上掀起熱烈討論，不少歌迷分享「每一站都像老朋友重逢」、「沒有花俏噱頭卻最容易唱到心裡」等心得，被譽為近年最有溫度的華語巡演之一。任賢齊穩定的現場實力與誠懇互動，也讓不少網友直言「這才是演唱會該有的樣子」，3年164場的累積，不只寫下屬於亞洲天王的舞台紀錄，也成為無數歌迷共同走過的珍貴回憶。

任賢齊巡演唱遍世界各地。翻攝richiejen623 IG



