59歲冠軍飛滑翔傘空中遭撞 「墜45公尺亡」畫面曝！

不少人熱愛從事極限運動，如跳傘、攀岩、衝浪、滑翔傘等，但追求刺激的同時，也必須重視安全。近期巴西1名59歲男子在知名滑翔勝地聖康拉多（Sao Conrado）操作滑翔傘時，不慎與一架雙人滑翔翼在空中相撞。碰撞後滑翔傘失控，從45公尺的高空墜落，男子當場喪命。



綜合英國媒體報導，59歲商人菲利普（Philip Eric Haegler）是滑翔傘資深飛行員，曾任巴西自由飛行聯盟CBVL主席。11月20日他在巴西里約熱內盧的滑翔勝地聖康拉多（Sao Conrado）進行飛行滑翔傘，正享受翱翔高空的自由與快感。同時1名教練塞吉歐（Sergio Manoel da Silva）也操作著雙人懸掛式滑翔翼，飛行在菲利普上方，正低頭專注解開學員腿上的安全繩索，未保持安全距離。沒想到快要進入降落區時，雙方反應不及正面相撞。碰撞後菲利普滑翔傘失控，撞擊11層樓高的建築物外牆，從約45公尺高處摔落，最終死亡。

菲利普再過2天就迎來60歲大壽，噩耗傳出，震驚飛行圈，巴西聖康拉多飛行俱樂部 (Clube São Conrado de Voo Livre)還在IG發文哀悼。案發後警方介入調查，初步認定教練塞吉歐在飛行過程中未完全遵守安全規範，因視線離開，未注意到位於下方、享有優先權的菲利普，存在明顯疏失，已依過失致死罪嫌移送檢方。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

