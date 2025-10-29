59歲坣娜傳病逝後粉專突發文 友曝每年固定行程卻等不到她

【緯來新聞網】坣娜驚傳過世、享年59歲，陸續不少人出面回憶老友，就在眾人都聯繫不上她之際，其私人臉書或粉絲專頁都尚未證實離世消息，今晚（29日）近7時，粉絲專頁「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」突分享一支影片，是她5年前演唱的詩歌，是當時為了祈福疫情所帶來的災難，「祝福祈禱所有人、能擁有健康與平安」，但沒多透露其他消息。

坣娜抵抗力不好。（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）

坣娜在臉書發布的YouTube影片已是5年前的演唱，內容提到：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，給予的祝福與祈禱。在這疫情非常時期，我們不分宗教，單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心、不分國籍不分宗教，祝福祈禱所有人能擁有健康與平安！」

坣娜靠瑜伽保養身體。（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）

根據《聯合報》報導，坣娜過去為「紅斑性狼瘡」所擾，發作時又痛又癢，後靠做瑜伽好轉。親友悲痛轉述，她每年固定會探望媒體高層，但因身體狀況愈來愈差，已經好幾年沒有在聚會上見到她身影，且友人也證實，坣娜除了紅斑性狼瘡，也罹患癌症，抵抗力相當不好。



其實今下午，她過世消息已在親友間傳開，但多數人都聯絡不上她，電話無人接聽，好友難過表示，和坣娜的訊息停留在6月，說好要約吃飯，如今無法成行。

