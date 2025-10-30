59歲坣娜病逝！唯一個場成絕響 富商老公愛的告白曝光

坣娜演唱會。(記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾唱紅《奢求》、《自由》等歌曲的美聲天后坣娜病逝，享年59歲。她在4年前舉辦了出道35週年的演唱會成絕響，當時富商老公薛志偉現身力挺，被主持人問到「什麼是愛」時甜蜜回應：「坣娜當我的太太就是愛！」濃情蜜意閃瞎全場。

坣娜舉辦「愛是自由FREE TO LOVE」演唱會，好友小鐘熱心接下串場任務，訪問台下嘉賓「愛是什麼」。

坣娜老公薛智偉真心告白。(記者胡舜翔攝)

當問到坣娜富商老公薛志偉時，薛志偉笑說：「我簡單自我介紹一下，我是坣娜的老公。」更說「愛是什麼？很簡單，坣娜當我的太太，就是愛。」遺憾的是，坣娜不幸因病辭世，此情此景已成追憶。

