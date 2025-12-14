59歲坣娜癌逝今辦追思會 進入演藝圈推手也到場嘆：太突然

【緯來新聞網】59歲坣娜10月時因肺腺癌離世，美籍猶太裔老公薛智偉今（14日）在猶太社區中心（JCC）舉辦追思會《IN LOVING MEMORY》送別愛妻。現場政商藝能界好友都到場致哀，現場也有許多大前輩送來花籃，包括張小燕、陳美鳳，而資深藝人包翠英也到場送別，她在坣娜19歲出道時就認識對方，她回憶當年還是自己牽線幫坣娜進入演藝圈。

資深藝人包翠英也到場送別，提到當年是自己牽線幫坣娜進入演藝圈。（圖／記者許方正攝）

包翠英回憶：「有一天朋友就托我說自己妹妹很漂亮又會唱歌，我就幫她牽線，沒想到馬上就出了唱片，非常有才華，在她最紅的時候我剛好去美國定居，所以兩人不常聯絡。」但坣娜結婚時私訊親自邀請包翠英，讓她很感動。

張小燕送來花籃致意。（圖／記者許方正攝）

今年聽聞坣娜病逝很驚嚇，她第一時間打給坣娜的姊姊，一路陪著對方，她錯愕說：「太年輕了...怎麼就突然走了，我的媽啊，很驚嚇！」 由其她自己也是癌症病友，曾罹患大腸癌，因此對於坣娜罹癌很有感觸，她苦笑說：「看電視上一下這個走了、那個走了，就想說下個會不會是我？」她無奈但也只能祝福坣娜：「一路好走，解脫痛苦，在另個世界平平安安。」

陳美鳳送來花籃致意。（圖／記者許方正攝）

