59歲坣娜肺腺癌病逝 賈永婕悼念：充滿能量的人

〔記者林欣穎／台北報導〕59歲的美聲天后坣娜10⽉14⽇因爲肺腺癌離世，消息曝光引來許多好友、粉絲不捨，賈永婕昨(30)日也在社群上發聲：「你是美麗、溫暖充滿能量的人。」

賈永婕貼文表示：「親愛的娜娜姐，謝謝妳在我第一次當媽媽，情緒混亂的時候帶著我做瑜伽，總是用溫暖又堅定的聲音教我每一個呼吸伸展的能量，讓我安心，也放鬆，照顧我的身體與心理。你是美麗、溫暖充滿能量的人。」溫暖的字句引起網友共鳴。

坣娜生前力抗肺腺癌多年，病中仍維持自律的⽣活，依然早起、作瑜伽，最後不敵病魔，享年59歲。她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到：「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。她的追思會將在12月14日舉行，家屬正在籌備中。

