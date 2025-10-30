59歲坣娜胰臟癌病逝富商老公身旁 追思會傳12月舉行

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜驚傳因為胰臟癌去世，享年59歲，令粉絲唏噓不已，據傳她的追思會將在12月15日舉行，家屬正在籌備中。而她的官方臉書稍早二度更新曬出影片，內容是她生前用希伯來語獻唱的祈禱文，再次湧入大批粉絲留言哀悼。

坣娜生前交代親友，對於她的病情要低調保密，維持著一貫的優雅瀟灑，最後在富商老公身旁病逝。

昨天坣娜的死訊後，許多藝人好友都不捨發聲，郭蘅祈曾替坣娜寫了「退路」、「你怎麼可以不愛我」等金曲，難過地在臉書哀悼：「我們的人生都沒有退路，能走多遠…只求過程豐富精彩而無憾！希望你今後…自在飛舞…在光的道路。」

