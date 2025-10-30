59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
記者施春美／台北報導
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。
基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘，在健康節目中表示，國內胰臟癌的發生人數逐年增加，此與肥胖人口、高血糖人數增加密切相關。糖尿病、常吃甜食是胰臟癌的重要致病原因。
他表示，當人吃進甜食時，胰臟的胰島細胞必須分泌胰島素來抑制血糖快速上升，但糖尿病患者的胰島細胞減少，又必須經常分泌胰島素，導致胰島細胞超量工作，進而引發胰臟病變，胰臟出現癌細胞。
錢政弘表示，值得注意的是，一項美國回溯性研究發現，胰臟癌患者在被診斷出胰臟癌的一年半前，會出現微微發燒的現象，被推測原因可能是當胰臟有癌細胞時，會使得皮下組織的脂肪層的一些特定蛋白質開始作用，開始燃燒脂肪。「然而，此種燃燒脂肪並非如一般所稱的減脂，而是『脂肪棕化』過程，不是正常現象。」
錢政弘表示，上述提到的前兆為體溫偏高，約為37.1、37.2°C，而非一般人會注意到的37、38°C。患者會感覺身體「熱熱的」。
長資深護理師譚敦慈也分享一名胰臟癌患的案例。她表示，該患者體型不胖，也無糖尿病症狀，但有家族糖尿病史，且患者愛吃甜食。患者一開始症狀為腰痛，下午感覺身體微微發熱，本以為是肺結核，但檢查未發現異常，後來出現黃疸，才確診為末期胰臟癌，短短幾個月後就病逝了。
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
坣娜胰臟癌逝！研究曝「1病」增加19倍罹癌風險
被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
