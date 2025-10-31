59歲坣娜被爆「離開了」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝

娛樂中心／曾郁雅報導



美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜卻突傳出病逝、享年59歲的震撼情況，另外界都不敢相信天后驟逝，對此就有曾經合作過的音樂人好友田定豐表示不敢相信，更透露他剛剛「還做1事」想確認真相，萬分悲慟的情緒也渲染全場。





59歲坣娜爆驟逝？友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝光

坣娜驚傳離世消息，引發演藝圈震盪。（圖／翻攝自坣娜@臉書）

59歲知名歌星坣娜遭傳疑離世，消息傳出讓整個演藝圈急忙找人，根據《三立新聞網》報導，去年曾經想找坣娜合作的音樂人田定豐在受訪期間透露：「我剛剛有打給他，但是他都沒有接，我不敢相信這是真的，我來找她。」，表示自己曾經聯絡對方，但沒有得到回應。

張光斗發文遭外界認為與坣娜相關。（圖／翻攝自張光斗@臉書）





坣娜好友同時也是節目製作人的張光斗則突發在臉書發文，曬出一張菩薩照：「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」，其中也寫到一段謎語：「我倒不會。答應妳的。該要保密的。我都會持續。」，令外界猜測他話中所說的人是誰，緊接著張光斗在6點左右把文章刪除。

