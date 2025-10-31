59歲坣娜被爆「離開了」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝
娛樂中心／曾郁雅報導
美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜卻突傳出病逝、享年59歲的震撼情況，另外界都不敢相信天后驟逝，對此就有曾經合作過的音樂人好友田定豐表示不敢相信，更透露他剛剛「還做1事」想確認真相，萬分悲慟的情緒也渲染全場。
坣娜驚傳離世消息，引發演藝圈震盪。（圖／翻攝自坣娜@臉書）
59歲知名歌星坣娜遭傳疑離世，消息傳出讓整個演藝圈急忙找人，根據《三立新聞網》報導，去年曾經想找坣娜合作的音樂人田定豐在受訪期間透露：「我剛剛有打給他，但是他都沒有接，我不敢相信這是真的，我來找她。」，表示自己曾經聯絡對方，但沒有得到回應。
張光斗發文遭外界認為與坣娜相關。（圖／翻攝自張光斗@臉書）
坣娜好友同時也是節目製作人的張光斗則突發在臉書發文，曬出一張菩薩照：「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」，其中也寫到一段謎語：「我倒不會。答應妳的。該要保密的。我都會持續。」，令外界猜測他話中所說的人是誰，緊接著張光斗在6點左右把文章刪除。
原文出處：59歲坣娜被爆「已離開人世」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝光
坣娜傳逝世昔曝「紅斑性狼瘡」纏8年！嘆：像「火燒身」
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
59歲「美聲歌后」坣娜傳死訊？昔經紀人曝1情況罕見
59歲坣娜驚傳死訊！被爆紅斑性狼瘡舊疾復發
【緯來新聞網】坣娜（原名唐娜）唱紅〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，今（29日）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於緯來新聞網 ・ 1 天前
豬隻禁宰15天多間老店叫苦連天 不少餐飲業者被迫停業
坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩
娛樂中心／張予柔報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出因肺腺癌病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。民視 ・ 12 分鐘前
〈奢求〉原唱坣娜驚傳病逝享年59歲 最後貼文「人生是一趟單程票」惹鼻酸
曾以〈奢求〉〈自由〉等金曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜），驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享壽59歲。消息一出，震驚演藝圈友人與廣大粉絲。多位圈內好友已證實此噩耗，音樂人田定豐與季忠平均表達震驚與不捨。鏡報 ・ 1 天前
慟！59歲坣娜病逝！曾遭電視台封殺、罹紅斑性狼瘡 靠瑜伽對抗病魔一生傳奇
曾以一曲〈自由〉紅遍華語樂壇，並活躍於影、視、歌壇的傳奇女歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，享壽59歲。她罹患紅斑性狼瘡又稱不死癌症，她過世消息震驚了演藝圈。坣娜曾歷經電視台封殺、車禍、罹患紅斑性狼瘡，因想調養身體接觸瑜珈後致力推廣，並在與猶太籍丈夫薛智偉結婚後，共同創立JTCA猶台文化交流協會，致力推廣猶太文化，對台猶交流做出重要貢獻。鏡報 ・ 1 天前
王子當小王戀人妻粿粿 形象崩壞上海音樂會確定取消
【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿夫妻，被范姜彥豐點名「破壞婚姻」，雖出面道歉但形象破裂緯來新聞網 ・ 19 小時前
坣娜深受紅斑性狼瘡折磨 痛到「如萬隻蟲在鑽」
坣娜多年來深受紅斑性狼瘡折磨，她從未掩飾這段艱難歷程，反而選擇坦然面對，用親身經歷提醒大家珍惜健康。她曾形容那段時間像一場無止盡的戰役：「大的、小的，從橢圓形到大塊紅斑遍布全身上下，皮膚開始龜裂，再大片、小片地脫落；刺、癢、痛，感覺像有萬隻蟲在鑽。」嚴重時不僅臉部腫脹變形，連日常動作都感到困難。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。太報 ・ 1 天前
坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信
玉女歌手坣娜驚傳10月16日病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。她以〈奢求〉、〈自由〉等經典作品深植人心，溫柔又堅定的嗓音陪伴無數人成長。而坣娜生前最後一則社群貼文，宛如一封寫給生命的告別信，字裡行間充滿體悟與祝福，曬出練瑜珈身影，成為她留給世人的最後溫暖。中時新聞網 ・ 1 天前
坣娜驚傳紅斑性狼瘡病逝！醫嘆：「不死癌症」無法治癒
曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜）驚傳病逝。據了解，坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享年59歲。紅斑性狼瘡被醫界稱為「千面女郎」，因症狀多樣化，常導致延誤診斷，甚至致命，所以也有「不死癌症」封號。中天新聞網 ・ 1 天前
「可能沒辦法了」好友不捨憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事
唱紅〈奢求〉〈自由〉等經典歌曲的歌手坣娜，昨（29日）驚傳過世的消息，享年59歲，演藝圈好友和歌迷相當震驚。她的歌手好友傅薇也在臉書發文不捨表示，今年春天坣娜曾打給她，儘管聲音已經聽起來十分吃力，仍惦記著要請她喝咖啡，「但可能沒辦法了」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了
美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。自由時報 ・ 1 天前
坣娜不敵病魔病逝享壽59歲！生前飽受這病折磨 苦嘆長達八年像火燒
「美聲歌后」坣娜（原名唐娜），以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅極一時，罹患紅斑性狼瘡多年的她，仍以堅定與樂觀的態度，面對身心考驗。坣娜曾透露，病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。而沒想到抗病多年，如今三立新聞網記者透過友人證實，坣娜不敵病魔病逝，享壽59歲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 1 天前
59歲玉女歌手坣娜傳病逝！友錯愕「急做1事」確認 2人最後互動曝
根據《三立新聞網》報導，田定豐去年曾有意邀坣娜合作，今天聽到對方離世的消息，至今仍難以置信，「我剛剛打給她，但都沒接電話，我不敢相信這是真的。」此外，坣娜好友、節目製作人張光斗也在臉書發文，貼出菩薩照片並寫道「妳自由了，佛菩薩會補償妳此生的辛苦。」文字中...CTWANT ・ 1 天前
攻跨境物流商機 全家與亞馬遜合作推寄件
坣娜大15歲尪連經歷2任喪妻之痛 首任老婆是Melody前小姑
美聲天后坣娜本月中癌逝，享年59歲，她生前與男友愛情長跑27年，分手後嫁給身家280億猶太富商老公、大她15歲的薛智偉，兩人婚姻甜蜜，薛智偉喪妻之痛可想而知；而薛智偉過去也有一段婚姻，也因太太生病過世，婚姻畫下句點，而這第一任妻子正是女星Melody前夫吳育奇的姊姊。中時新聞網 ・ 1 天前
美聲天后坣娜病逝 享年59歲
美聲天后坣娜曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲，29日卻傳出日前癌逝，享年59歲，震驚外界。坣娜2021年舉辦大型個唱，當時總製作人張曼芸昨證實坣娜逝世噩耗，「有心理準備，但還是很不捨，2021年演唱會是我跟她從〈奢求〉、〈自由〉唱片高峰時期認識到現在，她舞台狀態最好的時候。」據悉坣娜追思會將於12月15日舉行。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／59歲坣娜驚傳死訊？經紀人證實找不到人 貼身秘書突然人間蒸發
藝人坣娜突然傳出病逝的消息，而曾合作過的經紀人，接受三立新聞網訪問，也透露自己除了聯絡無上坣娜，連貼身秘書也人間蒸發，這樣的狀況非常罕見，也震驚難過的說，希望這消息不是真的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 18 小時前