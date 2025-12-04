59歲坣娜香消玉殞！280億猶太富商老公發聲 公開愛妻生前最美畫面

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜因為癌症病逝，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉心碎不已，薛智偉・坣娜猶台文化交流協會(JTCA)宣佈，將於12月14日在大安區仁愛路的猶太社區中心(JCC 大禮堂)舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，讓曾被她的藝術、善意與靈魂觸動的人們在這一天重逢，共同回望她一生所留下的深刻美好。

坣娜是台灣家喻戶曉的全方位藝人，她以大方真誠、獨具魅力的舞台能量，在歌唱、戲劇、電影、主持領域皆留下不可取代的地位，歌聲陪伴無數人的青春歲月。

雖然坣娜生前低調，但薛智偉先生基於夫妻深厚情感，仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂，為她獻上最深的敬意與道別。特別以猶太社區中心為場地，燈光與佈置均以「莊嚴、純淨」為原則，希望以最高規格向她致意。

本次追思會最動人的看點之一，主視覺採用了坣娜生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照。這組珍貴影像由 J’s 娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒，依然綻放。當天更將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。

除了親友追思會，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」時間於12月14日下午 13:00、13:30兩梯次開放粉絲入場。活動採線上報名。填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。

坣娜淡出演藝圈後選擇將生命交給文化、教育與公益。她相信文化是心靈的語言，也以柔軟的心持續推動跨文化互動。也因此坣娜與薛智偉先生共同創立「猶台文化交流協會(JTCA)」。

薛智偉談到坣娜時，形容愛妻擁有「崇高的靈魂與非凡的智慧」，總能以溫柔坦率的方式啟發他的人生觀。未來將以最高的敬意延續坣娜的理念，持續建構JTCA，使其成為世界上少見且獨具文化象徵性的猶台交流平台。他希望能藉著這場追思會，讓所有愛坣娜的人再度聚集，感受她曾帶給這個世界的溫柔、善良與深度。

IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會粉絲 Google報名表單

