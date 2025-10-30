59歲坣娜驚傳病逝 好友田定豐：用生命教會我什麼叫修煉

坣娜傳出已在本月16日離世消息，享年59歲，消息曝光讓許多人都感到震驚。（本刊資料照）

昔日玉女歌手坣娜昨（29）日傳出已在本月16日離世消息，享年59歲，消息曝光讓許多人都感到震驚。好友田定豐今（30）日po文悼念，「妳早已圓滿了這門功課。你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。所以，這條路上你才是我的老師。」

坣娜傳出在10月16日因病離世，消息曝光讓許多人都感到震驚。田定豐今於臉書po文悼念，「昨晚，你沒有來我夢裡。但，我想對你說的話，願你能收到。」他提到我們本就是宇宙的一道光。這一生所有的修煉，不是為了成為誰，而是為了看見自己內在那道從未消失的光。「然而，妳卻早已在現實人生活成了那道光。」

田定豐回想起與坣娜的相處，曾一起討論各種哲學之道，也談不同宗教經典帶來的啟發與愛的真相。「4月，我從埃及回來迫不及待的與妳分享，我在金字塔外拍到漂浮空中的生命之花。妳看著那段影片微笑，輕輕說：『對，這就是所有生命的源頭，我們都是這源頭的一部分』」。

田定豐也感嘆表示，坣娜自那場車禍之後，接踵而來的各種病痛折磨，沒有一刻放過她。「但妳放過了自己，妳說：『這不是折磨，是老天要你學習的課題。』妳讓痛變成呼吸的一部分，讓身體成為修行的殿堂。那不是忍耐，而是一種徹底的覺悟。」

田定豐感性說道，坣娜把苦修成了光，把病痛活成了愛。「所以，昨天的悲傷我也要放下，而應該為妳高興也為妳祝福，妳完成了靈魂裡最難最難的挑戰。就像妳曾對我說的，『每一個人來到地球，都是為了學習。所有的經歷，也都是功課。』」

最後，田定豐強調，坣娜早已圓滿了這門功課。「妳用生命教會我，什麼叫真正的修煉。所以，這條路上妳才是我的老師。謝謝妳。願妳回到那道宇宙的光裡，繼續閃耀，照見所有仍在尋光的人。」

