59歲坣娜驚傳肺腺癌病逝！專家揭台灣女性不菸不酒卻因「1習慣」成致癌元兇

〈奢求〉、〈我可以為你擋死〉唱進無數人心的坣娜，卻在59歲驟然離世。原以為是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，沒想到老公薛智偉證實死因竟是「肺腺癌」。但她仍靠驚人毅力，把醫師預估的8個月餘命，硬是撐成4年滿滿的愛與勇氣。

久咳不一定是感冒！

坣娜老公薛智偉回憶到，坣娜在2021年演唱會後開始咳嗽，以為是小感冒或疫情後遺症，直到年底檢查才發現竟是第4期肺腺癌。醫師當時預估她只剩8至12個月壽命，但坣娜每天早起做瑜伽、冥想、吃得清淡，以平靜面對病魔，笑著撐過4年。她最後選擇在家安寧離世，10月14日老公在身邊陪她走完最後一程。

醫師示警：肺癌是「沉默殺手」

圖片來源：Shutterstock

醫師指出，肺部功能太強大，就算長了好幾顆腫瘤，只要剩1/5的肺能供氧，幾乎沒症狀，很多人發現時都已是晚期。像鳳飛飛也是咳嗽不止後才發現罹癌。久咳不癒真的不能拖！尤其是女性族群，就算沒抽菸也不能掉以輕心。

廚房油煙是元兇？譚敦慈教3招防癌煮法

圖片來源：Shutterstock

醫界也曾提到，台灣女性肺癌患者高達9成都不抽菸，專家懷疑主因是「廚房油煙」。無毒教母譚敦慈更在《健康2.0》節目上分享3招防癌妙招：1️⃣不爆香，改用燉、煮、滷低溫料理。2️⃣煎魚油不要再重複使用，每道菜都要洗鍋。3️⃣煮完菜別急著關油煙機，至少多開5～10分鐘排乾淨。想守護家人健康，從今天開始少一點煙、少一點高溫，就是多一分平安。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、FB@Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽

