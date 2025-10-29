59歲坣娜驚爆死訊 社群突曬❤️「最後的告別」藏滿洋蔥

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕59歲的美聲天后坣娜驚傳因為紅斑性狼瘡復發，已在10月16日病逝，消息來得突然令歌迷感到錯愕，稍早官方臉書發出一段歌唱影片，是她與粉絲最後的道別。

坣娜的臉書分享了一段影片，發文附上一顆愛心，是她生前用希伯來語獻唱祈禱文的歌曲。

坣娜寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱。」

由於當時碰到疫情的非常時期，坣娜分享：「我們不分宗教、單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心，不分國籍不分宗教，祝福祈禱所有人能擁有健康與平安。」突然的發文更令歌迷感到不捨。

