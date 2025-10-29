59歲坣娜驟逝...品冠聞噩耗震驚發聲！不捨嘆：人生無常

記者宋亭誼／台北報導

凱渥集團「魔登懼樂部Festival Of Fear」萬聖節活動盛大登場。（圖／記者趙于瑩攝影）

凱渥集團「魔登懼樂部Festival Of Fear」萬聖節活動今（29）日盛大登場，現場星光熠熠、眾星雲集，每位出席藝人皆盛裝現身，當中包含品冠、張榕容、王心恬、林辰唏、雷嘉汭、盧以恩、AcQUA源少年、男團POLARIX成員翟浚安以及F.F.O成員陳至琦。

歌手品冠驚喜出席凱渥萬聖節活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

品冠近來如火如荼在杭州舉辦巡迴演唱會，今（29）日特地趕回台灣參加凱渥集團一年一度的萬聖節派對。品冠分享，他今年的裝扮完全「就地取材」，只跟化妝師要求加點蜘蛛及蜘蛛網元素在臉上。今年適逢品冠出道30週年，他希望明年有機會能唱回台北，感性表示台北就像他第二個故鄉。

女歌手坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，怎料今傳出16日因紅斑性狼瘡舊疾復發病逝，享年59歲，消息令整個演藝圈震驚不已。對此，品冠感嘆：「人生真的太多無常，這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，感覺現在做事情就是開心得做，得失心不要太重，身體健康最重要。」也透露他當年出道前很喜歡坣娜的作品。

品冠表示坣娜是他很尊敬的前輩。（圖／記者趙于瑩攝影）

今年派對主題以展現時尚圈層的「暗黑魅力」為核心。張榕容化身經典角色「包租婆」，以誇張髮捲與復古睡袍重現角色神韻，成為全場焦點；盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型，氣場強烈、神情入戲，完美詮釋「美得讓人不寒而慄」的暗黑美學。

超模王心恬則以全球狂熱的《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相，凌厲妝容與戰鬥感造型引發話題。 雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、POLARIX 成員翟浚安以及F.F.O 成員陳至琦等藝人，也以各自獨特風格詮釋萬聖節的時尚密碼，談及造型靈感，他們笑說：「每年就等這一天！」

