59歲坣娜驟逝...品冠聞噩耗震驚發聲！不捨嘆：人生無常
記者宋亭誼／台北報導
凱渥集團「魔登懼樂部Festival Of Fear」萬聖節活動今（29）日盛大登場，現場星光熠熠、眾星雲集，每位出席藝人皆盛裝現身，當中包含品冠、張榕容、王心恬、林辰唏、雷嘉汭、盧以恩、AcQUA源少年、男團POLARIX成員翟浚安以及F.F.O成員陳至琦。
品冠近來如火如荼在杭州舉辦巡迴演唱會，今（29）日特地趕回台灣參加凱渥集團一年一度的萬聖節派對。品冠分享，他今年的裝扮完全「就地取材」，只跟化妝師要求加點蜘蛛及蜘蛛網元素在臉上。今年適逢品冠出道30週年，他希望明年有機會能唱回台北，感性表示台北就像他第二個故鄉。
女歌手坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，怎料今傳出16日因紅斑性狼瘡舊疾復發病逝，享年59歲，消息令整個演藝圈震驚不已。對此，品冠感嘆：「人生真的太多無常，這幾年看到很多身邊的長輩突然倒了，感覺現在做事情就是開心得做，得失心不要太重，身體健康最重要。」也透露他當年出道前很喜歡坣娜的作品。
今年派對主題以展現時尚圈層的「暗黑魅力」為核心。張榕容化身經典角色「包租婆」，以誇張髮捲與復古睡袍重現角色神韻，成為全場焦點；盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型，氣場強烈、神情入戲，完美詮釋「美得讓人不寒而慄」的暗黑美學。
超模王心恬則以全球狂熱的《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相，凌厲妝容與戰鬥感造型引發話題。 雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、POLARIX 成員翟浚安以及F.F.O 成員陳至琦等藝人，也以各自獨特風格詮釋萬聖節的時尚密碼，談及造型靈感，他們笑說：「每年就等這一天！」
更多三立新聞網報導
詹子萱爆修圖耍大牌！「雙胞胎姐姐」林思廷傻眼了 真實反應曝光
還記得她嗎？「小田馥甄」升格二寶媽 無預警宣布「搬回台北」
10年好友昇華戀人！章廣辰爆熱戀9m88 經紀人說話了
于朦朧墜樓身亡爆陰謀論！汪東城「私下1舉動」遭疑表態 網全看哭了
其他人也在看
萬聖節來了！張榕容扮包租婆沒包袱 王心恬成超夯《獵魔女團》
【緯來新聞網】張榕容為公司凱渥（Catwalk）年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Festiva緯來新聞網 ・ 11 小時前
《女王偵訊室2025》霸氣開播！ 堀北真希演員尪讚天海祐希「穩住」全場
天海祐希主演的日劇《女王偵訊室2025》，該系列從12年前開播至今人氣不墜，今年推出第五季強勢回歸，首播收視表現斐然，前兩集平均收視率雙雙衝破9%，首集就邀來實力派男星山本耕史飾演新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題。鏡報 ・ 12 小時前
59歲坣娜驚爆死訊 社群突曬❤️「最後的告別」藏滿洋蔥
59歲的美聲天后坣娜驚傳因為紅斑性狼瘡復發，已在10月16日病逝，消息來得突然令歌迷感到錯愕，稍早官方臉書發出一段歌唱影片，是她與粉絲最後的道別。坣娜的臉書分享了一段影片，發文附上一顆愛心，是她生前用希伯來語獻唱祈禱文的歌曲。坣娜寫道：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫自由時報 ・ 13 小時前
控粿粿出軌王子「身邊人都知情」還公開揶揄！ 范姜彥豐：險被引導放棄財產分配
范姜彥豐今日中午無預警在社群平台標註王子和粿粿的帳號，直喊「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」並透露粿粿與王子、友人於3月底至4月中，一同前往美國旅遊後，就明顯出現異狀。粿粿回國後稱希望可以有更多自己的時間與朋友相處，...CTWANT ・ 20 小時前
棒棒堂男孩又出事！點點心遭爆蒸籠發霉、「油飄蟑螂繼續用」 業者回應了
棒棒堂男孩又出事了！繼成員威廉、小杰爆出閃兵爭議後，團員阿緯創立的港點「點點心」也被前員工匿名踢爆，中壢某分店廚房環境髒亂，不僅使用發霉蒸籠，甚至油裡有蟑螂還撈出繼續用，貼文引起桃園市議員黃瓊慧關注，在下方留言表示已將此事反映給桃園市衛生局稽核調查。不過業者則回應，這是去年發生的事，並強調內場缺失已經完全改善。太報 ・ 22 小時前
陸娛女星命運交叉！趙露思簽約新公司「強勢回歸」 虞書欣陷負面風波聲量暴跌
演藝圈總是風雲變化不斷！兩個月前因憂鬱症暫停工作的趙露思，近日以「虎鯨娛樂首位全約藝人」身分回歸，重新投入演藝工作；而同時期憑《永夜星河》人氣高漲的虞書欣，則因家族財務與職場爭議話題纏身，多個品牌暫停合作，事業一時停擺，形成明顯對比。姊妹淘 ・ 1 天前
籃籃被爆節目認識新對象！昔日「泳池相遇」畫面被挖出 男方獻花全認了
四季線上／陳軒泓 報導《綜藝大集合》最新一集來到台中錄影，節目剛開場就號召當地學生一起玩遊戲，經過訪問後得知參賽者都是就讀表藝科的學生，各個才藝兼具，當中讓大家驚豔的是還有學習武術的同學，胡瓜因此當場出考題，讓學生展現身段功夫，欣賞一輪表演後也讓胡瓜忍不住想和同學們相互切磋，隨後他將腿高抬至到伸平的手臂，一連串流利的動作讓全場都紛紛驚呼，阿翔也對他的表現感到意外，而胡瓜更趁勝追擊再加碼表演十三響，只見看他手腳亂揮舞的行為逗得大家哈哈大笑，前後反差的效果令人捧腹。胡瓜大顯身手，表演十三響笑翻眾人接著胡瓜也派出有國劇系背景的宜芳，上場示範一些招牌動作，想不到籃籃也躍躍欲試，在沒人找她的情況下自己走到場中開始進行表演，肢體表現有夠生硬讓全場看得一頭霧水，胡瓜則對她笑說「不要什麼都要弄」，只是籃籃不顧勸說，仍自顧自地沉浸在演出當中，事後阿翔更是忍不住當眾虧她：「一弄就知道真的是不會的人！」，最後籃籃只好以自己擅長的熱舞替自己扳回顏面，場面相當逗趣。籃籃想模仿國劇身段被吐槽另外，胡瓜邀請在場的人一起演戲，竟意外爆出籃籃認識已久的對象，甚至要求二人同框演出，原來對方是曾在節目上送花向籃籃告白的粉絲，隨著三年前的錄影畫面被挖出，回想起當時片段讓籃籃直接哭笑不得，而這次在錄影現場男粉絲也同樣帶著一大把花獻給籃籃，而為了演戲籃籃還被逼得要講出對方是她的男朋友，接著又被眾人起鬨擁抱彼此，二人照著劇本演出讓全場歡聲雷動，也逗得胡瓜笑說「太感人了！」籃籃與粉絲演情侶惹爆笑【看更多】《綜藝大集合》為了表演藝術系示範郭忠祐脫稿壓著胡瓜頭要激吻！全場大喊不舒服郭忠祐《豆腐媽媽》開拍中！曾透露下半年忙翻 他震撼宣布「這齣劇」不演了：非常遺憾賴慧如錄《綜藝大集合》出事了！玩遊戲太激烈「受傷畫面曝光」自嘲：是個小廢人《綜藝大集合》節目完整回顧 https://pse.is/8aav2v【FastTV飛速看】精彩內容不中斷👉點擊前往更多四季線上報導昔跳瀑布許願「樂天總冠軍」成真了！ 籃籃主持節目心繫球隊 真情畫面流出超感動阿翔驚爆「不想演戲想當導演」！《好運來》初體驗竟被劇組「神救援」余祥銓現身「田裡插秧」突挖昔日陰影！為一事崩潰大吼：真的很討厭四季線上影視 ・ 17 小時前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 12 小時前
田中千繪剪20公分短髮「霸氣壓制」黃秋生 時隔20年「中文復仇」超過癮
由《幻愛》金馬得主周冠威執導的全新懸疑校園電影《自殺通告》揭露成績至上驚悚真相的作品，近日釋出驚喜卡司，由演員田中千繪特別演出家長會主席，一出場便氣場全開，甚至與「校長」黃秋生正面開槓，顛覆過往溫柔形象。鏡報 ・ 3 小時前
日潛艦「雲龍號」首泊靠岩國基地
記者廖子杰／綜合報導 日本海上自衛隊蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，進行後勤補給訓練，強化美日作業互通性與聯戰能量。青年日報 ・ 9 小時前
小屁孩「用手摸蛋糕」被好意提醒 媽發影片稱：吃壞肚子！業者反擊了
據《大象新聞》報導，江西一名小孩用手摸蛋糕，店家見狀好心提醒，媽媽卻說店家吼小孩，態度很差勁，她走出店外後5分鐘，又發布多部影片稱，「孩子吃壞肚子」，要大家別踩雷。對此，店家發監視器畫面反擊，從影片中可見，店員跟小孩說想拿蛋糕要用袋子裝，而媽媽卻要他把手伸...CTWANT ・ 23 小時前
44歲Ella秀出逆天「螞蟻腰」粉絲驚呼「不科學」 自曝50歲生日禮想剃平頭
Ella 陳嘉樺首場個人巡迴演唱會《It's Me 艾拉主意》即將在長沙站啟航，隨著開唱進入倒數最後3週，Ella 不僅傳來長沙站因票房火熱確定加場的好消息，更出「新主意」，親自為演唱會創作主題曲〈It's Me 一直迷〉，Ella笑說：「音樂總監陳君豪太忙了，一直收不到歌，所以最後我只好自己出馬了。」鏡報 ・ 1 天前
獨家》隧道驚見「人形鬼影」差點摔車 基隆男拍照跑去找媽祖求解
基隆市一名賴姓男子於本月26日約晚間7點時經過中山隧道，竟看到「背對著車道」模樣嚇人的身影，當下嚇到差點摔車，所幸穩住車頭才沒釀成大禍，他一度認為遇到鬼，過幾十分鐘回程再度看到那個身影，卻是「正面」對著車道而立，最後他拿起手機拍下駭人的一幕，在心神不寧的狀態下，他還跑去媽祖廟擲杯確認是不是遇到鬼，結自由時報 ・ 1 天前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
14歲駐唱打工！坣娜月賺4千「貼補家用」反抗父親成歌手
14歲駐唱打工！坣娜月賺4千「貼補家用」反抗父親成歌手EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
坣娜驚傳病逝生前「貴人」曝光！已故歌王薛岳曾仗義相助
在四、五、六年級，甚至七年級前段班民眾都相當熟悉的名歌手坣娜，驚爆已經離世2個禮拜，在娛樂圈人緣頗佳的她，最感謝的是已故歌王薛岳，在她被欺負的時候挺身而出。中天新聞網 ・ 15 小時前
桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠 張市長宣布11/2舉辦封王遊行
桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張市長也宣布，市府將於本周日（2）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜、粿粿3年婚「王子」擠進去！網驚：棒棒堂怎麼了
娛樂中心／李汶臻報導藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，過去常公開曬恩愛，但日前被發現鮮少同框，再加上生日時不見互相留言祝福，讓外界不斷揣測婚姻狀況，甚至一度傳出粿粿疑似搬離愛巢。范姜彥豐今（29日）中午震撼掀牌，上傳9分鐘片指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，貼文開頭不僅直接Tag粿粿，甚至直接點名棒棒堂男孩成員「王子」，指控對方與妻子有不正當關係。消息曝光震撼大批網友，不少人湧入留言：「棒棒堂是集體中邪嗎？」、「閃兵又爆出軌、棒棒堂怎麼了」。民視 ・ 20 小時前
<常春月刊>11月號搶先看:關注血糖護健康！掌握醣化血色素標準，遠離糖尿病風險
11月14日是世界糖尿病日，全球已有超過5億人受糖尿病影響，台灣成人盛行率約12%，亞洲地區的患者人數更呈快速上升趨勢。糖尿病早期症狀往往不明顯，但長期高血糖可能對心血管、腎臟及神經造成不可逆的損害。除了藥物治療外，均衡飲食、規律運動與心理健康管理同樣關鍵，能有效控制血糖並提升生活品質。此外，本專題也將介紹第一型糖尿病，提醒家長與年輕族群及早認識、重視預防與早期警訊。 <導言>糖尿病趨勢與未來風險糖尿病雖然無法完全根治，但透過健康飲食、規律運動、體重控制與藥物治療，是可以被穩定控制、延緩併發症發生的慢性疾病。 血糖飆升早期警訊糖尿病的成因包括遺傳、肥胖、飲食不均衡、缺乏運動與慢性壓力等。常見症狀包括頻尿、口渴、體重異常變化與疲倦感，但早期多無明顯症狀，因此「沉默殺手」之稱。 最實用控糖10招控制血糖除了藥物治療，飲食與運動同樣重要。建議均衡飲食、少糖少油、多攝取蔬果及全穀類，每週至少150分鐘中等強度運動，並建立定期血糖檢測習慣。 資深糖友控糖秘訣大公開當張坤來看到報告上觸目驚心的數字，空腹血糖高達250mg／dL時，他整個人愣住了，腦中瞬間一常春月刊 ・ 1 小時前