59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導
過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。
坣娜稍早傳出離世消息，真實死因有待釐清。（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）
59歲女星坣娜近年來身體狀況欠佳，日前她曾透露自己身體情況，表示自己罹患紅斑性狼瘡長達8年，更形容皮膚像是「被火燒一般」難過；然而1993年時，坣娜曾發生一場嚴重車禍，導致多處骨折、頭部受傷，並留下失憶和聲帶受損的後遺症，狀況極不樂觀。事實上，坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情也迅速惡化，根據《ETtoday》報導，坣娜16日逝世的最終原因是不敵胰臟癌原因所致，疑似身亡時在丈夫身邊，消息曝光後，引起熱議。
坣娜離世消息傳開後，民歌天后鄭怡也在臉書回憶兩人互動過程，更透露對方曾要友人「保守秘密」。（圖／翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書）
坣娜逝世消息的真實原因議論紛紛，目前死因還有待釐清。不過，坣娜的好友鄭怡稍早也在臉書撰文：「看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，惡耗來的太快」，一系列發言對坣娜的逝世消息相當低調。
原文出處：59歲坣娜驚爆病逝「真實死因謎」！疑因「不敵胰臟癌」在丈夫身旁離世
