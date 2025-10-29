59歲坣娜「驚傳離世」！瑜珈粉專「突PO1影片」發聲了

娛樂中心／于士宸報導

過去曾唱紅〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。沒想到，今日（29）卻傳出疑似因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。稍早，坣娜創立的「坣瑜伽 」臉書粉專，也轉貼她於2020年上傳的 YouTube影片了。





59歲坣娜遭爆「已離開人世 」！瑜珈粉專首發聲「突發1影片」粉絲喊不捨

59歲女歌手坣娜驚傳病逝。（圖／翻攝自臉書粉專《Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽》）

廣告 廣告





59歲坣娜遭爆「已離開人世 」！瑜珈粉專首發聲「突發1影片」粉絲喊不捨

坣娜所創立的粉專「Tang Yoga坣娜的坣瑜伽」，稍早轉發其獻唱祈禱文的影片。（圖／翻攝自臉書粉專《Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽》）





坣娜今日驚傳逝世消息，震驚圈內外好友，引來不少其好友發文，包括知名製作人張光斗在臉書寫道：「妳自由了！我倒不會，答應妳的、該要保密的，我都會持續。知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦，佛菩薩會補償的，祝福妳趁願再來。做妳想做，以及來不及去做的事」。然而，稍早由坣娜所創立的粉專「Tang Yoga坣娜的坣瑜伽」，自6月8日起發出最後一篇貼文後，便渺無音訊，直到剛剛才又轉貼5年前坣娜用希伯來語獻唱祈禱文的影片，影片中寫下：「這首希伯來文是我在3年前學的、內文就是針對祈禱、對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們、所給予的祝福與祈禱。在這疫情非常時期，我們不分宗教、單純以得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心，不分國籍不分宗教，祝福祈禱所有人能擁有健康與平安」。





59歲坣娜遭爆「已離開人世 」！瑜珈粉專首發聲「突發1影片」粉絲喊不捨

粉絲不捨留言。（圖／翻攝自臉書粉專《Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽》）







影片曝光後，引來大批粉絲湧入留言區寫下，「我年少時的回憶..天堂沒病痛折磨了」、「多希望這一切不是真的，太震驚」、「謝謝妳曾經唱出的感動」、「一路好走⋯⋯」、「太讓人無法接受了，怎麼會這樣」、「謝謝妳帶來溫暖的聲音～」、「願承願再相聚」。













原文出處：59歲坣娜遭爆「已離開人世」！瑜珈粉專首發聲「突PO1影片」粉絲喊不捨

更多民視新聞報導

59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

粿粿遭爆「婚內偷吃」！王子IG慘遭灌爆「這5字」

閃兵案最大受害者是誰？網點名「這1人」：崩壞了

