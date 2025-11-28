59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險

「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲食祕訣，原來天后的日常竟如此親民！

「我得到太多了！」 為報恩扛下6億募款重任

張清芳的歌聲是跨世代的共同記憶，回首近40年的演藝生涯，張清芳曾在《看板人物》專訪中坦言，自己是從一個不起眼的「小胖女孩」成長為家喻戶曉的明星。她感性地說：「我得到太多了。」正是因為一路上受到太多貴人與音樂人的幫助，讓她深懷感恩，決心在有能力時回饋社會。

廣告 廣告

這份心意她化為一項艱鉅的承諾，今年為埔里基督教醫院的長照大樓募款6億元。張清芳形容這是她「這麼多年來壓力最大的一次」，這不只是對她號召力的挑戰，更是她將愛心化為實際行動的證明。

看更多：71歲林青霞靠這杯茶補氣凍齡！醫揭抗老吃「2神物」研究證實有效



天后「日行萬步」 最愛媽媽煮的家常菜

張清芳與宋學仁的婚姻在2020年劃下句點，離婚後，張清芳的人生彷彿翻開了新篇章，如同她2025年發行的新歌〈續集〉一樣，重新為自己而活。同時，家中92歲的高齡母親，也讓她對長照議題有了更深的感觸，她也經常在臉書分享媽媽的各種拿手好菜。

不少人好奇張清芳是如何維持數十年如一日的好狀態。根據媒體報導，張清芳曾分享，每天走1萬步已是家常便飯，毫無難度，除了健走，她還會搭配有氧運動和瑜伽，維持優美體態。另外，她也會一周游泳3次，她認為運動後大量流汗，能明顯感覺到肌膚狀況變好。

飲食上，張清芳以高蛋白和清淡口味為主，她特別熱愛媽媽親手做的家常菜，並重視與家人聚餐的時光，認為健康飲食不需複雜，傳統簡單的菜色反而充滿幸福感。

張清芳近日在臉書分享媽媽煮的麻油雞湯。（圖／翻攝自張清芳臉書）

每天走路降死亡率 關鍵在「總步數」

張清芳每天健走1萬步，走路帶來的健康好處有多大？復健科醫師王思恒指出，根據一項統合了15篇國際科學研究的成果顯示，每天走的步數愈多，死亡率就愈低。

研究指出，對於60歲以上的老年人，最佳步數為每天6000～8000步；而對年輕人來說，則是8000～10000步。值得注意的是，走路的速度快慢並不影響死亡率，真正影響的是「總步數」。

要如何判斷運動強度是否足夠？王思恒醫師建議使用「說話測試」，如果能邊走邊輕鬆唱歌，代表是「低強度運動」；如果可以順暢講完一句話，但唱歌會喘，這就是世界衛生組織（WHO）建議的「中等強度運動」。WHO建議成年人每周應累積至少150分鐘的中等強度運動，換算下來，一周五天、每天只要走30分鐘就達標。

看更多：92歲名廚「天天7千步」逆轉糖尿病前期！揭密日本2大料理傳奇長壽祕訣



走路不升壓力荷爾蒙 助眠又抗焦慮

高雄初日診所減重專科主治醫師李思賢也曾指出，現代生活繁忙，不是每個人都有時間每周運動3次，他建議每日至少走到8000步。他說明，走路不僅會燃燒脂肪、降低血糖、穩定胰島素；更棒的是，它是一種不會增加壓力荷爾蒙「皮質醇」的運動，這對於有睡眠障礙、焦慮、自律神經失調，甚至是多囊性卵巢症候群的患者來說，都是非常有益的選擇。

研究揭「神奇步數」降59%糖尿病風險

也有研究探討步數和糖尿病的關係。李思賢醫師引用一篇2020年刊登在《BMC Public Health》的瑞典研究，該研究追蹤超過3055名70歲的長者，發現在僅僅2.6年的追蹤期間，每日步數愈多者，罹患糖尿病的風險就愈低。

看更多：血糖高不只糖尿病！糖尿病前期還有救 名醫、視帝靠「這招」逆轉高血糖



有趣的是，這個關係並非直線下降。研究顯示，當每日步數從零增加到約6000步時，糖尿病的風險會迅速下降；超過6000步後，風險下降的速度會趨緩，並在約8000步時達到一個穩定狀態。

統計分析發現，每日「4500步」是一個區分高低風險的關鍵門檻。研究指出，每天能走到4500步或以上的人，罹患糖尿病的風險比起不足4500步的人，足足降低59％。研究結論指出，最大健康收益其實在相對較低的步數就出現，且遠低於傳統的1萬步門檻，適度增加日常步行能有效降低糖尿病風險。

◎ 圖片來源／翻攝自張清芳臉書

◎ 資料來源／王思恒醫師．李思賢醫師

更多健康2.0報導

又見法國乾酪大腸桿菌數超標 食藥署要求提高抽驗比例

專家教5招逆轉脂肪肝！《JAMA》證實治療代謝性脂肪肝第一線方法是這個

62歲葉童凍齡慢老、減肥全靠這樣做！早餐愛吃麵包、雞蛋＋它 醫師狂推



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章