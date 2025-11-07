減肥非得揮汗如雨或上健身房嗎？好消息是，做家事也能是你的「隱藏版健身菜單」！日本健康運動指導士植森美緒親身示範，只要「巧妙改造家事動作」，不靠嚴格節食或激烈運動，也能維持苗條好身材30年！59歲還是23吋小蠻腰！她靠「家事」瘦7公斤、30年不復胖

植森美緒本人在20多歲時成功在一年內瘦下7公斤，至今59歲仍維持腰圍58公分，且從未復胖。其秘訣不是靠嚴格節食或高強度運動，而是把打掃、洗碗、晾衣服等看似平凡的動作，變成高效燃脂版本，每天熱量消耗甚至媲美慢跑30分鐘！

其實，人體每天的熱量消耗，光是維持生命機能的基礎代謝就佔了60%，吃東西消化也會帶來10%的產熱效應。剩下的25至30%，就是來自「非運動性活動產熱」（NEAT），白話說，就是像做家事這類日常動作。如果想多瘦一點，千萬別小看擦地、整理衣物，動起來就能成為你默默甩油的好幫手！

家事燃脂力堪比慢跑，日本藝人實測：3天腰圍狂減7.5公分

做家事真的能幫助瘦身，連日本減重醫師工藤孝文也掛保證！日本節目《真假驗證中》找來體重高達99.1公斤的藝人餅田越光實測，讓她連做3天家事，每天攝取固定2500大卡熱量，同時記錄體重、腰圍與大腿圍等數據。

結果讓人驚呼！雖然體重只少0.5公斤，但餅田越光的腰圍竟從116公分縮到108.5公分，整整少了7.5公分，大腿圍也少了4.5公分。工藤孝文醫師指出，50公斤的人整理房間30分鐘可消耗約126大卡熱量，與打籃球20分鐘熱量消耗差不多！以餅田越光的體重來看，每掃地30分鐘就能燒掉一碗白飯的熱量！

為什麼做家事特別能瘦小腹？工藤孝文解釋，如果皮下脂肪是定期存款，那內臟脂肪就比較像「活期存款」，會更容易「存入、取出」！即使體重變化不大，腹部脂肪卻會優先燃燒，平常慢慢做家事像在散步，只要「勤快」做家事，就等於在跑步，效果自然顯著！

啟動「家事健身」開關，熱量多燒1.4倍！先從縮小腹開始

「勤快、努力」做家事，到底該從何努力呢？健康運動指導士植森美緒建議從「縮小腹」開始！原來，光是挺直背、收緊腹部走路，就能讓熱量消耗多1.4倍。由於縮小腹需要練習，從一邊做家事、一邊縮小腹開始「家事健身」是個好方法，她也提供5種「家事燃脂術」供大家參考：

1.【洗碗時】收腹提臀

站在洗碗槽前，肚子向內收、腳跟微抬、臀部出力，維持30秒！熟練後還能單腳站立，效果加倍，讓你洗完碗順便練翹臀。

2.【微波爐前】等待＝黃金背肌訓練

等微波爐加熱完成的零碎時間，用來加強背肌訓練！雙腳站穩、縮小腹，舉起雙手做「萬歲」姿勢並向後伸展，能同時強化背部與腹部肌力，有助預防腰痛。年紀越長越要「動腰」，活動範圍才不會卡卡的！

早安健康＿家事燃脂術＿萬歲姿勢伸展背部

（圖像由AI生成）

3.【清潔浴室】刷浴缸「前傾收腹」超有感

打掃浴室、浴缸時難免彎腰，做大幅度前傾動作時，不妨腹部縮緊、臀部收緊，背和頭保持一直線，邊刷邊撐上1至2分鐘。既清潔又鍛鍊，一舉兩得超省時！

早安健康＿家事燃脂術＿清潔浴缸前傾收腹

（圖像由AI生成）

4.【使用吸塵器】弓箭步蹲練臀腿

用吸塵器時，大步跨出呈現弓箭步，保持上半身穩定，吸一次地板練一次腿，還能改善臀腿線條，讓你一邊潔淨居家、一邊練成緊實美腿。

5.【晾衣服】用力甩臂，告別蝴蝶袖

晾衣服不再只是伸手掛衣。一手前伸、一手向後，用力擺動雙臂，刺激手臂內側肌群，甩掉討厭的「掰掰肉」蝴蝶袖。衣服不容易皺，省下熨燙時間，是額外加碼的好處！

早安健康＿家事燃脂術＿晾衣服告別蝴蝶袖

（圖像由AI生成）

植森美緒在講座中已將這套「家事健身術」分享給超過4萬人，許多中高齡女性都靠這些日常小動作明顯瘦下來，甚至有人腰圍暴縮19公分！她建議，每天光是30秒、做兩次，一年就能累積出6小時訓練量，連上廁所、候車的空檔都能順便練習，無論年齡，再忙也沒問題，一起動起來吧！



原文引自：59歲有23吋小蠻腰！達人教戰5招「家事燃脂術」她腰圍暴縮19公分