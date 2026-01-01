59歲李若彤「整天狂吃甜點」都不胖！大塞冰淇淋、蛋糕：健身吃甜根本沒衝突

「最美小龍女」李若彤以熱愛運動健身出名，即使已經59歲，仍保持纖瘦、緊實的身材，令許多人稱羨。然而她同時也超愛甜食，日前和工作團隊一起在泰國逛街，一路上不斷吃蛋糕、冰淇淋、冰沙、麵包，毫無節制地狂吃甜食，讓員工也看得瞠目結舌。

影片中，李若彤穿著貼身白色小背心，露出線條分明的腹肌和手臂肌，一看就能知道平時健身強度有多大。但她一到甜點櫃前面，就霸氣表示：「誰說健身的人不能吃碳水、不能吃甜品？根本就沒衝突！」她笑說待在泰國的這段期間，幾乎每天都跟甜點、麵包為伍，完全沒有忌口。

李若彤熱愛甜點，一整天吃個不停。（圖片來源：小紅書 李若彤）

從她的泰國vlog可見，李若彤光是短短半天的時間內，就連續吃了可頌麵包、椰子草莓慕斯、斑斕蛋塔、芒果糯米冰沙、焦糖冰淇淋吐司、檸檬塔、脆皮巧克力蛋糕、蜂蜜披薩等食物，且因為隨行的團隊同事都不愛吃甜食，各種食物幾乎都是她自己吃掉大半，戰力驚人。

看到李若彤吃甜食的模樣，同事也忍不住說：「我知道妳為什麼能堅持25年健身了，因為妳實在太愛吃甜品跟碳水了，妳不這麼健身，身材保不住。」一番話令李若彤也無法反駁，只能害羞大笑。

李若彤雖然嗜甜，但因為平時運動強度夠大，身材依舊纖瘦緊實。（圖片來源：小紅書 李若彤）

事實上，李若彤日常健身強度確實很高，除了固定上健身房之外，她也常分享在家自行鍛鍊的影片，用水瓶、大罐洗衣精等物品代替壺鈴，就能隨時開始運動。她總是呼籲大家不要找藉口，如果有心，任何時間、地點都能變成運動場所，想保持身材一點都不難。

