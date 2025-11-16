59歲歌手呼吸困難送醫 罹「步行性肺炎」不治病逝

美國歌手陶德史奈不敵病魔離世，享年59歲。(達志)

美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider），日前被診斷出罹患「步行性肺炎」（walking pneumonia），在醫療團隊的治療下，依舊不敵病魔離世，享年59歲，噩耗傳出後，讓一票歌迷大感震驚感到不捨。

陶德史奈德的家人周五發聲明證實死訊，內容指出他因為呼吸困難，被送往納西州亨德森維爾的醫院接受治療，經過一連串精密檢查後，診斷出罹患「步行性肺炎」，沒想到日前病情突然急轉直下，緊急轉往其他醫院治療，可惜無法將他從鬼門關前救出，於上週五(14日)病逝，結束59年短暫又精彩的一生。

陶德史奈德出道30年，曾以《Alright Guy》、《Beer Run》和《I Can't Complain》等歌曲走紅，在美國鄉村音樂佔有一席之地，不過病逝前，傳出負面新聞，導致形象暴跌，他11月1日於南鹽湖城聯邦廳（The Commonwealth Room）演出前遭暴力襲擊，導致表演在開演前取消，沒想到隔天卻遭指控擾亂治安罪、暴力威脅罪和涉嫌非法侵入罪被捕，沒過多久便被獲釋。

陶德史奈德所屬唱片公司在社群發聲明悼念：「Aimless, Inc. 總部懷著無比悲痛心情宣布，我們的創始人、我們的民間英雄、我們的世界詩人、我們負責突發事件部門的副總裁、故事講述者、我們摯愛的托德·丹尼爾·斯奈德（Todd Daniel Snider）離開了這個世界」，讓粉絲大為不捨。

