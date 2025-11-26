59歲歌手得「會走路的肺炎」逝！醫揭黴漿菌3大恐怖真相，乾咳不是秋燥

美國59歲鄉村歌手陶德史奈德（Todd Snider），日前驚傳因罹患俗稱「會走路的肺炎」的肺炎黴漿菌感染，不幸於11/14病逝。

他兩周前才在臉書上公布從10/30起舉辦的一連串演唱會，邀請粉絲們參加，沒想到1周前他的病情急轉直下，令人錯愕。胸腔科醫師警告，黴漿菌感染症狀極像感冒，容易讓人輕忽，但若拖延不治，惡化成「大白肺」恐有致命危險！

一語成讖！臉書發文「最後機會」竟驟逝

陶德史奈德的親友證實，他日前因呼吸困難就醫，被診斷為「會走路的肺炎」。他生前還曾在臉書為他新推出的專輯宣傳，寫下「預購的『最後機會（Last dance）』」，沒想到竟一語成讖。儘管一度接受治療，但病情突然惡化，緊急轉院後仍回天乏術。

為何叫「會走路的肺炎」？醫：症狀輕微、像感冒是最大陷阱

為何黴漿菌感染如此陰險？嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智解釋，因為它初期症狀非常輕微，患者通常活動自如，還能趴趴走，因此得名。其典型症狀與感冒極為相似，但有3大特點需注意：

持續性乾咳：

感染位置較深層，痰不易咳出，常表現為「乾咳」，容易被誤認為是秋燥或過敏咳。

發燒不明顯：

不像流感或一般肺炎會高燒，黴漿菌感染多為低度發燒。

倦怠感：

身體會感到疲倦、無力。

感染黴漿菌的3大恐怖真相！

除了症狀像感冒，黴漿菌還有3個更棘手的特性，讓它成為難以防治的隱形殺手：

沒有疫苗可預防：

疾管署指出，目前全球尚無有效的疫苗可預防黴漿菌感染。

一般抗生素無效：

黴漿菌沒有細胞壁，許多常見的抗生素（如盤尼西林）對它沒用；而黴漿菌對紅黴素常有抗藥性，應謹慎使用。

快篩不易、確診困難：

黴漿菌沒有像新冠病毒一樣的快速篩檢，確診需靠抽血或深層的痰液培養，往往需要數天甚至數周才能得知結果，容易錯過黃金治療期。

流行季咳5～7天快就醫！及早發現有機會用1藥預防變「大白肺」

方科智醫師提醒，免疫力正常的人，即使不吃藥也有機會靠自身免疫力痊癒。但若本身有抽菸習慣、慢性病，或免疫力較差的族群，就可能演變成重症。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰就曾分享，有患者感染黴漿菌後，惡化成嚴重肺炎「大白肺」，最終需插管搶救。

方科智醫師警告，在「疫情流行季節」，若咳嗽，無論乾咳或有痰的濕咳，持續超過5到7天都未好轉，可提前就醫。若醫師臨床懷疑是黴漿菌感染，可能會及早使用「日舒」等特定種類的有效抗生素，有機會縮短病程，避免走向重症。

如何預防？醫：勤洗手、戴口罩，減少飛沫傳染

由於無疫苗可防，個人衛生防護便格外重要。疾管署呼籲，民眾應戴好口罩、勤洗手。

方科智醫師也補充，黴漿菌像是「伺機性感染」，平時就可能存在於人體或環境中，只要自身抵抗力一下降，它就可能趁虛而入。因此，維持良好免疫力、注意環境清潔與消毒，也是預防關鍵。

◎ 圖片來源／翻攝自陶德史奈德臉書

◎ 諮詢專家．資料來源／方科智醫師．蘇一峰醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章