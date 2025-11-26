59歲歌手得「會走路的肺炎」逝！醫揭黴漿菌3大恐怖真相，乾咳不是秋燥
美國59歲鄉村歌手陶德史奈德（Todd Snider），日前驚傳因罹患俗稱「會走路的肺炎」的肺炎黴漿菌感染，不幸於11/14病逝。
他兩周前才在臉書上公布從10/30起舉辦的一連串演唱會，邀請粉絲們參加，沒想到1周前他的病情急轉直下，令人錯愕。胸腔科醫師警告，黴漿菌感染症狀極像感冒，容易讓人輕忽，但若拖延不治，惡化成「大白肺」恐有致命危險！
看更多：流感高峰疾管署示警「春節前後最猛」4旬癌友併發肺炎黴漿菌亡，1歲童重症
一語成讖！臉書發文「最後機會」竟驟逝
陶德史奈德的親友證實，他日前因呼吸困難就醫，被診斷為「會走路的肺炎」。他生前還曾在臉書為他新推出的專輯宣傳，寫下「預購的『最後機會（Last dance）』」，沒想到竟一語成讖。儘管一度接受治療，但病情突然惡化，緊急轉院後仍回天乏術。
為何叫「會走路的肺炎」？醫：症狀輕微、像感冒是最大陷阱
為何黴漿菌感染如此陰險？嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智解釋，因為它初期症狀非常輕微，患者通常活動自如，還能趴趴走，因此得名。其典型症狀與感冒極為相似，但有3大特點需注意：
持續性乾咳：
感染位置較深層，痰不易咳出，常表現為「乾咳」，容易被誤認為是秋燥或過敏咳。
發燒不明顯：
不像流感或一般肺炎會高燒，黴漿菌感染多為低度發燒。
倦怠感：
身體會感到疲倦、無力。
看更多：8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
感染黴漿菌的3大恐怖真相！
除了症狀像感冒，黴漿菌還有3個更棘手的特性，讓它成為難以防治的隱形殺手：
沒有疫苗可預防：
疾管署指出，目前全球尚無有效的疫苗可預防黴漿菌感染。
一般抗生素無效：
黴漿菌沒有細胞壁，許多常見的抗生素（如盤尼西林）對它沒用；而黴漿菌對紅黴素常有抗藥性，應謹慎使用。
快篩不易、確診困難：
黴漿菌沒有像新冠病毒一樣的快速篩檢，確診需靠抽血或深層的痰液培養，往往需要數天甚至數周才能得知結果，容易錯過黃金治療期。
流行季咳5～7天快就醫！及早發現有機會用1藥預防變「大白肺」
方科智醫師提醒，免疫力正常的人，即使不吃藥也有機會靠自身免疫力痊癒。但若本身有抽菸習慣、慢性病，或免疫力較差的族群，就可能演變成重症。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰就曾分享，有患者感染黴漿菌後，惡化成嚴重肺炎「大白肺」，最終需插管搶救。
方科智醫師警告，在「疫情流行季節」，若咳嗽，無論乾咳或有痰的濕咳，持續超過5到7天都未好轉，可提前就醫。若醫師臨床懷疑是黴漿菌感染，可能會及早使用「日舒」等特定種類的有效抗生素，有機會縮短病程，避免走向重症。
如何預防？醫：勤洗手、戴口罩，減少飛沫傳染
由於無疫苗可防，個人衛生防護便格外重要。疾管署呼籲，民眾應戴好口罩、勤洗手。
方科智醫師也補充，黴漿菌像是「伺機性感染」，平時就可能存在於人體或環境中，只要自身抵抗力一下降，它就可能趁虛而入。因此，維持良好免疫力、注意環境清潔與消毒，也是預防關鍵。
看更多：肺炎黴漿菌感染症／黴漿菌感染原因是什麼？症狀有哪些？多久會好？
◎ 圖片來源／翻攝自陶德史奈德臉書
◎ 諮詢專家．資料來源／方科智醫師．蘇一峰醫師
更多健康2.0報導
郁方夫杜拜腹痛靠ChatGPT揪盲腸炎！比人醫厲害？專家揭關鍵
新手爸媽注意：寶寶瞳孔霧霧的 還有「這些」警訊可能導致失明風險！
聽過U=U嗎？愛滋病毒比B肝安全！醫：比高血壓好控制，台灣新增感染大降11.2%
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 16 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 13 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 18 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 22 小時前
痔瘡出血怎麼分？醫師教你辨別痔瘡與大腸癌血便
其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。 痔瘡以20～60歲青壯年居多罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。 內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。 血便也是大腸癌的症狀之一由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些常春月刊 ・ 22 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 1 天前
小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要
有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。自由時報 ・ 16 小時前
M痘疫情持續！11月新增7例「皆本國青壯男性」 全台案例分布曝光
疾管署說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clad...CTWANT ・ 17 小時前
台人1年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險
國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前