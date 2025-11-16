59歲歌手突發病送醫！「罹步行性肺炎」宣告不治 家屬淚喊：來不及道別
記者王培驊／綜合報導
美國知名鄉村歌手、曾創作《Alright Guy》《Beer Run》《I Can't Complain》等代表作的托德·史奈德（Todd Snider），本月中因肺炎病情惡化不幸離世，享年59歲。他的官方社群與家屬近日證實死訊，消息一出讓全球歌迷相當震驚。
托德史奈德的家人表示，他日前因呼吸困難送往田納西州亨德森維爾醫院，檢查後被診斷為「步行性肺炎」。雖然一度接受積極治療，但病情突然急轉直下，緊急轉院後仍宣告不治，於上週五（14日）離開人世。唱片公司在聲明中沉痛悼念：「我們的創辦人、民間英雄、故事講述者托德·史奈德離開了這個世界。他總能用最精準的詞句、最溫柔的旋律，看待世界、打動人心。」
托德史奈德出道超過30年，是美國另類鄉村（alt-country）重要代表，90年代在納許維爾成為東區音樂圈的關鍵人物，2004年的《East Nashville Skyline》更被視為該風格的經典之作。他的人生也伴隨著病痛與挑戰，曾公開透露罹患脊椎狹窄症長期帶來的劇烈疼痛。
他最後一段時間卻接連陷入負面風波。月初，他原訂在南鹽湖城演出，卻在開唱前自述遭暴力襲擊，導致演出取消。不過隔日他卻因擾亂治安、暴力威脅與非法侵入等指控遭到逮捕，警方甚至向美國媒體表示未查到他所稱遭攻擊的紀錄。相關事件仍未釐清，他本人當時在員警的隨身攝影機畫面中多次表示身體疼痛。如今傳出病逝消息，令不少粉絲難以接受。許多人在社群留言悼念，紀念這位音樂人，而他留下的作品，也成為紀念其一生最深刻的方式。
