59歲歌手罹「會走路的肺炎」逝！醫喊「1狀況」得插管搶命
記者施春美／台北報導
美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Snider）日前被診斷出罹患「會走路的肺炎」，經治療仍於前天（14日）離世，享年59歲。所謂「會走路的肺炎」是指肺炎黴漿菌是社區性肺炎，主要透過飛沫傳播，台灣一年四季都有感染可能。胸腔科醫師蘇一峰表示，曾有患者感染黴漿菌後肺炎後，演變成重症「大白肺」，最後須插管治療。
史奈德生前曾創作《Alright Guy》、《Beer Run》、《I Can't Complain》等代表作。其家人表示，他日前因呼吸困難，就醫被診斷為「會走路的肺炎」。雖然一度接受治療，但病情突然急轉直下，緊急轉院後仍宣告不治，於14日離世。
疾管署在網站中表示，會走路的肺炎致病原為肺炎黴漿菌，它是目前發現最小且可自行複製的病原體。不同於一般細菌，肺炎黴漿菌沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效。
經由飛沫傳播 無症狀感染者的鼻腔或喉嚨也帶有此菌
疾管署表示，肺炎黴漿菌感染在各年齡層均可能發生，原先患有呼吸道疾病仍在恢復期或免疫力較差的病人，其發生嚴重感染的風險較高。它可經由飛沫傳播，「沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。」
疾管署表示，一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可造成數種類型的感染。最常見的疾病型態為支氣管炎，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長期咳嗽。估計約10%患者會演變為肺炎，常見症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。
目前無疫苗可防 曾有患者因此大白肺插管搶命
由於該病目前無疫苗可預防，民眾若有呼吸道症狀，尤其是咳嗽時須戴口罩，咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，切勿直接用手；用肥皂勤洗手，且至少搓揉20秒，沒有水時，可以乾洗手液代替。
北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰，曾在其臉書表示，一名60歲女性病人，一開始是驗出流感肺炎住院，住院後驗出黴漿菌，後來痰液培養出肺炎鏈球菌，然後就重症大白肺插管了，病情相當嚴重。
