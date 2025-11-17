59歲歌手罹「行走肺炎」病逝 無疫苗！病情易急轉直下

美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）因罹患「會走路的肺炎」，經治療後仍於14日不敵病魔離世，享年59歲。這位出道30年的資深歌手曾以《Alright Guy》、《Beer Run》等歌曲走紅，其家人已發布聲明證實死訊，指出他因呼吸困難送醫，診斷出罹患肺炎黴漿菌感染症，但病情急轉直下而病逝。

「會走路的肺炎」指的是肺炎黴漿菌感染症，主要透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播，即使沒有症狀也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。 （示意圖／Pixabay）

疾管署在官方網站中說明，「會走路的肺炎」指的是肺炎黴漿菌感染症，主要透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播，即使沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。一般而言，此類感染症狀輕微，可持續1至4週，最常見的疾病型態為支氣管炎，症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及咳嗽。

疾管署表示，約有10%的感染者會得到肺炎，常見症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。少數患者會出現嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎、溶血性貧血等嚴重併發症。目前肺炎黴漿菌沒有疫苗可預防，民眾若有呼吸道症狀，尤其是咳嗽時應戴口罩，並養成勤洗手習慣，至少搓揉20秒。

陶德史奈德出道30年，在美國鄉村音樂界擁有重要地位。（圖／翻攝自陶德史奈德IG）

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，曾有一位60歲女性患者，最初診斷為流感肺炎住院，住院後檢測出黴漿菌，隨後痰液培養又發現肺炎鏈球菌，最終演變成重症大白肺需要插管治療。他強調，這類多種病原體混雜的肺部感染，病況通常較為嚴重。

疾管署建議，民眾咳嗽或打噴嚏時，應用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手。此外，當沒有水時，可以使用乾洗手液替代洗手，以降低感染風險。

