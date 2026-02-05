59歲母寄出金融卡包裹 憂被詐騙子求助實習警助辦掛失

cnews204260205a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市大甲警分局后里分駐所，近日成功攔阻一起金融卡詐騙案。大甲警分局表示，當天警察專科學校第43期實習生邱宥菕，憑藉在校所學的識詐知能與高度耐心，成功說服了1名已寄出提款卡的59歲婦人，及時辦理掛失，避免婦人帳戶，淪為詐騙集團的洗錢工具，守護了民眾的財產與「信用清白」。

警方表示，當天1名24歲李姓男子，憂心忡忡的到分駐所求助。原來李男母親疑似遭詐騙，在對方誘騙下，將郵局提款卡依指示寄出。儘管李男一度極力勸阻，但母親仍深信對方不會騙人，一直不願配合辦理帳戶凍結與卡片掛失業務。

大甲警分局表示，實習生邱宥菕立即會同分駐所內的資深員警展開行動。首先至郵局確認相關程序，得知必須由本人親自辦理止付。為與時間賽跑，防止詐騙集團得手，邱姓實習生隨即隨同警員，趕赴婦人位於后里區和興路一帶的住處，當面勸說婦人。

警方表示，面對仍半信半疑的婦人，實習生邱宥菕發揮年輕學警的熱忱，以實習期間學習到的豐富防詐案例，耐心且細緻地剖析「假貸款、真騙卡」的常見詐騙手法，逐步瓦解婦人心防。在員警不厭其煩地說明與查證，婦人終於驚覺自己落入詐騙圈套。

大甲警分局表示，金融帳戶資料，包含提款卡、密碼、網路銀行帳密等，都是個人重要隱私，絕對不可交付、寄送或透露給他人，以免淪為詐騙集團的人頭帳戶，衍生刑事責任與信用損失。民眾若接到可疑電話或訊息，應保持冷靜，並善用 「內政部警政署165全民防騙網」， 或撥打 165反詐騙專線與110報案電話查證，警民攜手共同防詐。

照片來源：台中市警方提供

