59歲玉女歌手坣娜傳病逝！友錯愕「急做1事」確認 2人最後互動曝
曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲走紅的「玉女歌手」坣娜，今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息令演藝圈與歌迷震驚與不捨。據悉，音樂人田定豐去年曾有意邀坣娜合作，今天聽聞噩耗時錯愕不已，趕緊打電話給對方，但始終未接通，至今還是不敢相信，只希望消息不是真的。
根據《三立新聞網》報導，田定豐去年曾有意邀坣娜合作，今天聽到對方離世的消息，至今仍難以置信，「我剛剛打給她，但都沒接電話，我不敢相信這是真的。」
此外，坣娜好友、節目製作人張光斗也在臉書發文，貼出菩薩照片並寫道「妳自由了，佛菩薩會補償妳此生的辛苦。」文字中還提及「該保密的我都會持續」，似乎暗藏深意，引發外界揣測。不過，張光斗隨後於傍晚6點刪除貼文。
據了解，坣娜上有4個兄弟姊妹，父親經營旗袍裁縫店，一家人生活過得清苦，因此她14歲便外出打工。由於老闆剛好欠缺歌手，要求坣娜試唱，一聽驚為天人，以1個月4000元的薪資聘請她，每天唱40分鐘。坣娜畢業後，在姐姐朋友的介紹下去經紀公司應徵，從眾多選手中脫穎而出，成為唯一非科班出身的藝人。
1986年，坣娜發行首張專輯《告別臨界》正式出道，並開始了影、視、歌、主持等多棲發展之路。坣娜演出的第一部電影，是香港動作片巨星王羽執導的《闖將》，她在片中飾演同名女一號「唐娜」。隔年她在台視八點檔精裝年代大戲《還君明珠》中，飾演女二號名交際花「楊虹」一炮而紅。
坣娜於1993年參加金鐘獎頒獎典禮，返家途中被超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，導致脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，昏迷整整2天才甦醒，車禍後因紅斑性狼瘡無法曬太陽，加上骨骼肌受傷不能久坐。2021年，坣娜舉辦出道35年演唱會，當時的她光彩耀人，狀態看起來十分不錯，如今傳出病逝消息，讓粉絲們相當不捨。
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
