59歲王祖賢息影22年 大動作曝光近況：不斷學習愛自己

【緯來新聞網】近日剛度過59歲生日的王祖賢於正式開設中國社群平台「小紅書」帳號。王祖賢在影片中表示，她計畫透過該平台與粉絲保持交流，並以生活分享者身分紀錄日常生活，另外也和粉絲喊話「不斷學習如何愛自己」。

王祖賢59歲了。（圖／翻攝微博）

王祖賢淡出演藝圈已逾22年，長期定居加拿大並投入佛法學習，其重返公眾視野的消息引發外界關注。她在首則貼文中提到，選擇以非演員角色經營社群，是希望與外界分享生活中平凡與真實的片段，包括散步時的感受、日常工作的片刻，以及情緒管理的經驗。

王祖賢曾為華語影壇代表性女星之一，代表作《倩女幽魂》奠定其「永遠的小倩」形象。自2002年息影後，生活重心轉向內修與自然共處，並低調經營艾灸養生事業。她透露，經營艾灸館是希望讓有緣人透過草本香氣尋得身心平衡。



她在59歲生日當日同步發布赴美拍攝的短片並祝福粉絲新年快樂，並寫道：「保持熱愛、保持感恩，不斷學習如何愛自己。」她補充，這些年陪伴毛小孩、種植花卉、靜心生活，皆讓她逐漸找到理想的節奏。

針對外界關心的回歸演藝動向，王祖賢未作具體回應，但強調未來將持續透過小紅書平台紀錄生活，也期盼與關注者在留言互動中彼此分享生命故事。她最後寫道：「記錄本身就是一種幸福。」

