59歲王祖賢逛街被野生捕獲！ 包包裡放「這一支」太真實

王祖賢（右）親切與店員合照，沒有巨星架子。（翻攝小紅書）

59歲「用遠的小倩」王祖賢定居加拿大多年，近來在社群網路上相當活躍。近來她在溫哥華逛街，被當地民眾「野生捕獲」，對合照要求來者不拒，相當親切。

長髮飄飄超醒目？ 王祖賢包裡放了什麼？

王祖賢近日現身溫哥華的購物中心，當天她戴口罩，穿駝色西裝外套、白色洋裝，下搭白褲襪和棕色短靴，一頭長髮相當醒目，充滿「少女感」。她與店家合照，擺出「YA」手勢，仔細看她的灰色手提包上掛著一隻Labubu，包裡還放了一支超大梳子，畫面逗趣。

王祖賢跟店員合照，她的包包裡放了一隻超大梳子。（翻攝小紅書）

網友在小紅書分享照片，發文表示當天在購物中心擺攤「遇見超級美的祖賢女神」。表示王祖賢很有親和力，也很溫柔，在遠處就看見她，在人群中很奪目，要合照也是直接答應。形容王祖賢「真人好高，身材又好」。直呼那是幸運的一天。

王祖賢悠哉逛街，穿搭充滿少女感。（翻攝小紅書）

其他網友看了留言：「王組賢好有氣質，都這個年紀了狀態還是很不錯，女神還是女神」「髮量好多」「她以前打籃球的，身高鐵定不矮」，有人指她身高至少175公分。還有人笑說：「隨身帶梳子，姐姐很愛自己的頭髮哈哈哈。」

王祖賢近來開通小紅書等社群平台，與網友分享生活，引發話題。（翻攝小紅書）

事實上，王祖賢息影後移居加拿大多年，去年在溫哥華開設艾灸館，近來接連開通快手、抖音、小紅書等社群平台，與網友分享生活。各平台追蹤數都很驚人，其中抖音更突破150萬粉絲數，影響力可見一斑。外界猜測，她可能為直播帶貨鋪路，也可能參與《偶像來了》等節目錄製，動向引發關注。

