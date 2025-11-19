59歲美魔女溫碧霞拍片慘賠遭控欠薪 片場吃豆腐借位變真親

溫碧霞投資拍攝電影《謊島美人魚》票房奇慘，被工作人員控訴欠薪一年不還。翻攝溫碧霞微博

59歲香港美魔女溫碧霞投資兼主演的電影《謊島美人魚》，與35歲禾浩辰共譜一段關於謊言與真愛的姐弟戀，可惜這部美魔女配鮮肉的題材並未成功博得觀眾喜愛，票房表現淒慘，現更傳出欠薪爭議，引發工作人員強烈不滿。

《謊島美人魚》曾在台灣的高雄、綠島及墾丁等地取景拍攝，禾浩辰甚至為戲裸臀演出，被溫碧霞形容「又白又圓好像月亮」。然而該片今年4月在香港上映時，6天票房僅港幣10萬元（約新台幣40萬元）；6月底在台灣上映時，台北首週票房僅2萬7千元，全台總票房約6萬6千元，看來應是大賠收場。

殺青一年仍未付超時加班費 工作人員控訴製作方與港資方互踢皮球

據《鏡週刊》報導，工作人員投訴電影殺青已長達一年，他們仍未拿到超時的加班費，即使透過管道找上了製作公司及香港投資方，得到的卻是各種不願給錢的推託理由。

工作人員也暗指女主角沒演技、配合度低，常因「不夠漂亮」而反覆重拍；原本談好吻戲是借位，隔天卻又態度180度大翻轉要求真親，擺出一副「我花錢我最大」的姿態，聽得出是對身為投資人的溫碧霞表達不滿。

59歲溫碧霞找來35歲的小鮮肉禾浩辰在《謊島美人魚》中對戲。翻攝微博

溫碧霞曾為香港性感女星 因投資電影引發爭議仍獲國際獎項

溫碧霞昔日是香港性感女星，曾拍攝三級片，她於2000年嫁給香港富商後，為回饋電影界，於2016年成立了「電影夢工作室」積極投資電影，並坦言「由投資至製作，都學會了很多」。沒想到首次來台拍攝便引發欠薪爭議，讓她捲入是非。

儘管《謊島美人魚》票房不佳、口碑不佳且引發欠薪爭議，溫碧霞仍以此片獲得2024年亞洲國際青年電影節最佳女主角獎、2025年亞洲藝術電影節最佳女演員獎，也算是小有收穫。在電影中，男主角禾浩辰大方秀出好身材，歸亞蕾的演技則大受讚賞，在親情戲部分十分動人。



