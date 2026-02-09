59歲蔡幸娟「年輕嫩照流出」！顏值不輸白富美女兒 母女基因神遺傳

娛樂中心／綜合報導

蔡幸娟愛女Amanda（蛋蛋，謝方易）近日在Threads爆紅，頂著白富美光環卻展現幽默、謙虛個性，短短2個月吸引7萬名粉絲追蹤。事實上，Amanda亮眼外型完全遺傳自媽媽，現年59歲的蔡幸娟，當年年僅14歲就出道，憑藉甜美臉蛋與清亮嗓音，被譽為「中國娃娃」、「小鄧麗君」，年輕時的照片與女兒更是幾乎如出一轍。

蔡幸娟女兒Amanda爆紅。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

蔡幸娟外型甜美，擁有濃眉大眼與圓潤臉蛋。近年淡出演藝圈、鮮少公開露面的她，多半透過社群平台分享生活點滴，不難看出風韻猶存，比起年輕時更添一份成熟氣質。社群上也經常看見她與女兒周遊列國的合照，母女倆笑容神似，宛如姊妹。

蔡幸娟年輕時期照片曝光，外型十分甜美。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

蔡幸娟年輕時期照片曝光，外型十分甜美。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

蔡幸娟2003年與謝孔忠結婚，育有一女Amanda，2008年結束婚姻後，獨自撫養愛女至今。目前在國外就讀大學的Amanda，與生俱來的名媛氣質在網路上掀起討論，昨（8）日卻突然發文表示，近期決定將重心放在課業上，也希望專心策劃公益募款活動，因此暫時離開社群平台，還自嘲：「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」

