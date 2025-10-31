59歲資深男星安詳辭世！遺孀悲發訃告證實
前亞視小生甄志強驚傳過世，今（10/31）其妻方心媛透過社群發訃聞證實，震驚港演藝圈。甄志強生前演出戲劇《碧血青天楊家將》，有「最帥展昭」的美譽，近年有客串作品，惜星路平平。
根據《星島日報》報導，甄志強近年長居中山，在上海擁有房產，常去打球。據消息人士透露，甄志強的離世相當突然，傳言他打完球後心臟出問題而離世。
甄志強90年代加入無綫藝員訓練班，進而加入演藝圈，後來轉戰亞洲電視，以高大俊美的外型，躍升亞視的一線小生。回顧他的演藝路，甄志強曾在戲劇《洪熙官》與「宇宙最強」的甄子丹合作；1994年在《包青天》系列飾演「展昭」一角，留給觀眾深刻的印象，被封「最帥展昭」。2000年初，甄志強轉到無線，2009年約滿後到大陸開餐廳，無奈經營不善返港。
感情方面，甄志強1998年和大23歲的名媛趙金卿傳緋聞，遭貼上「軟飯王」標籤，2年後疑因壓力而分手。後來，甄志強娶方心媛為妻。
聲明全文
先夫 甄志強先生
於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。
彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。
未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。
為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。
待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，
將另行公告，敬祈親友靜候。
承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。
謹此
告之各界關心之親友
伏維尚饗
妻 方心媛哀告
2025年10月31號 敬啟
其他人也在看
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 6 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
快訊／「最帥展昭」甄志強傳猝逝！妻悲泣證實噩耗：全家陪伴走最後一程
前亞視小生港星甄志強，憑《碧血青天楊家將》飾演「展昭」一角走紅，俊俏外型與正氣形象深植人心，更被封為「最帥展昭」，不料今（31日）傳出在上海猝逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陶大偉病榻上問「我還帥不帥」 王偉忠讚嘆：就是明星
吳淡如發現目前劇場的觀眾年齡已經不是過去的的黑頭髮年輕人族群，越來越多的銀髮族樂於走進劇場看戲，王偉忠說，確實如此，很多人喜歡劇場的現場共鳴感，這跟滑手機、看短片的感覺截然不同。吳淡如很好奇王偉忠為何會監製舞台劇《明星養老院》這樣的題材，王偉忠表示，他的...CTWANT ・ 1 天前
傅薇揭與坣娜生前最後對話 「聲音十分吃力」取消聚會成永別
知名歌手坣娜於本月16日病世，享年59歲，根據知情人士透露疑似罹患胰臟癌辭世，噩耗被證實後，震驚演藝圈，圈內好友紛紛發文悼念，傅薇得知死訊後，透露出兩人最後對話內容，坦言感到相當不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳辭世！享年59歲 妻發訃告證實
曾演出香港亞視戲劇《碧血青天楊家將》獲封「最帥展昭」的港星甄志強，今天（31日）傳出逝世消息，享年59歲。妻子方心媛發布訃告，表示丈夫在10月21日在上海安詳辭世。「小強」甄志強在90年代入行，長相帥氣、高大俊朗深受歡迎，在亞視、TVB都有不少膾炙人口的作品，不過過去他曾傳出與大23歲的商界女強人「自由時報 ・ 5 小時前
前1天還發影片 「最帥展昭」驟逝！ 遺孀悲發訃聞
前1天還發影片 「最帥展昭」驟逝！ 遺孀悲發訃聞EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
王瑞霞35年玉女形象全毀！ 崩潰：我被騙來的
「漂亮寶貝」王瑞霞睽違35年，終於在今年圓夢舉辦首場個人演唱會，57歲的她最近也登上《花甲少年趣旅行》，不料卻被同行友人荒山亮爆料「私下反差極大」，王瑞霞哭笑不得的說是被騙來的，也自虧：「我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
8年前曾為坣娜婚禮表演「模仿秀」！郭子乾悲吐昔日籌劃內幕
坣娜昨（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息傳出震驚各界。今《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》舉行彩排記者會，昔日在坣娜和老公薛智偉婚禮上曾表演模仿秀的郭子乾，得知噩耗悲嘆「很震驚」，郁方也不捨表示「坣娜是我們這一代人的女神，不管男的女的」。鏡報 ・ 1 天前
哈瑪斯還人質遺體造假 以色列怒轟加薩20死
以哈脆弱的停火協議，再度在鮮血與灰燼中崩解。以色列方面宣稱軍隊又遭到哈瑪斯攻擊，並拍到哈瑪斯人員拖來一具遺體先埋起來，然後假裝成剛發現的人質遺體，騙過紅十字會人員，運往以色列，因此指稱哈瑪斯違反停火協議，當地時間10月29日凌晨，再度強力轟炸加薩多地，目前知道至少20人罹難，包括婦女與孩童。聯合國方面批評停火太脆弱，表示若沒有有效問責機制，來追究以色列與哈瑪斯的戰爭罪，就不會有穩固的停火。但美國與以色列皆非國際刑事法院ICC成員國，不受管轄，美國還宣稱這只是「一點小火光」，停火協議仍然有效。TVBS新聞網 ・ 1 天前
屍橫遍野！巴西警方掃黑釀132死 專家示警：幫派無人機攻擊恐常態化
綜合外媒報導，這場突襲發生在里約北部的阿雷芒（Alemão）與佩尼亞（Penha）2大貧民區，也就是巴西犯罪組織「紅色指揮部」（葡萄牙語：Comando Vermelho）的據點。警方宣稱此行動籌劃2個月，目標是摧毀該幫派的重要毒品網路。然而，大批居民事後在街頭陳列數十具遺體，控訴警...CTWANT ・ 1 天前
豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中
台中梧棲養豬場爆發國內非洲豬瘟首例，外界質疑現行食藥署「海外小型包裹夾帶肉品」查驗制度有漏洞成為破口。民進黨立委林淑芬今（10/30）在立院衛環委員會指出，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。太報 ・ 1 天前
快訊／簡廷芮「發3點聲明」 捲入王子粿粿婚外情風波強調：不支持不當行為
藝人粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊）的風波延燒，連帶波及「美國團」成員簡廷芮！今（31日），簡廷芮在社群媒體上首度發文，以3點聲明澄清立場，強調雖與王子、粿粿為友人，但絕不認同不當行為，並呼籲網友勿過度揣測以免影響家人。鏡報 ・ 5 小時前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
【本日焦點】最後一刻緊抱她⋯丈夫證實坣娜癌逝／安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸／「15天就是450萬的開銷」豬農心慌
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 坣娜肺腺癌病逝 丈夫證實噩耗 2.安德魯「王子頭銜」遭拔除 逐出王室府邸 3.「15天就是450萬的開銷」豬農心慌 4.稱普丁不是獨裁者掀議論 鄭麗文發聲 5.疑氣喘發作求救被反鎖門外 一屍兩命Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
蕭萬長戰勝肺癌三期14年「5心法」養出健康人生！營養師曝抗癌湯食譜
肺癌被稱為「癌中之王」，不是沒有原因。它早期幾乎沒有明顯症狀，等到出現咳嗽、喘或胸悶等不適時，往往已是晚期，讓人防不勝防。這個潛伏無聲的殺手，如今盤據台灣癌症死...早安健康 ・ 10 小時前