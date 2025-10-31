59歲資深男星安詳辭世！遺孀悲發訃告證實

甄志強離世。(圖/微博@甄志強)

前亞視小生甄志強驚傳過世，今（10/31）其妻方心媛透過社群發訃聞證實，震驚港演藝圈。甄志強生前演出戲劇《碧血青天楊家將》，有「最帥展昭」的美譽，近年有客串作品，惜星路平平。

根據《星島日報》報導，甄志強近年長居中山，在上海擁有房產，常去打球。據消息人士透露，甄志強的離世相當突然，傳言他打完球後心臟出問題而離世。

甄志強90年代加入無綫藝員訓練班，進而加入演藝圈，後來轉戰亞洲電視，以高大俊美的外型，躍升亞視的一線小生。回顧他的演藝路，甄志強曾在戲劇《洪熙官》與「宇宙最強」的甄子丹合作；1994年在《包青天》系列飾演「展昭」一角，留給觀眾深刻的印象，被封「最帥展昭」。2000年初，甄志強轉到無線，2009年約滿後到大陸開餐廳，無奈經營不善返港。

廣告 廣告

感情方面，甄志強1998年和大23歲的名媛趙金卿傳緋聞，遭貼上「軟飯王」標籤，2年後疑因壓力而分手。後來，甄志強娶方心媛為妻。

聲明全文

先夫 甄志強先生

於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。

彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。

未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。

為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。

待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，

將另行公告，敬祈親友靜候。

承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。

謹此

告之各界關心之親友

伏維尚饗

妻 方心媛哀告

2025年10月31號 敬啟

方心媛證實先生甄志強離世。(圖/微博@甄志強)

更多中時新聞網報導

好友晏柔中被質疑共犯 Sandy：沒問她

旺旺孝親獎頒獎典禮今登場

金荷娜玩遊戲偷學劉在錫奧步