59歲「大陸女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

（圖／翻攝自小紅書）

今天的小紅書被一組照片悄悄洗版，大陸女神鞏俐被拍到和老公、法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre一起現身北京街頭。沒有刻意打扮、沒有排場，兩人就這樣沿著北京中軸線慢慢走，從白天到夜晚，畫面自然到像電影長鏡頭，一曝光立刻引發熱議。

照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「生活版愛情電影」。

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

兩人此行也被認為別具意義，因為北京中軸線不只是觀光路線，對Jarre來說更像一條充滿回憶的文化座標。他曾多次提到自己與中國長達數十年的緣分，從 1980年代首次來華演出，到後來的重要音樂時刻，這次由鞏俐陪著他重新走過，更像是一段私密又溫柔的重逢。鏡頭裡的他不再只是世界級音樂家，而是一個被妻子牽著手、認真感受城市的人。

（圖／翻攝自小紅書）

比起高調示愛，這對夫妻的感情更像細水長流，結婚多年，始終低調，卻每次同框都讓人感受到默契與安定。網友最有共鳴的一句話是：「完全看不出年齡差，只看到彼此很自在。」或許真正讓人羨慕的，不是浪漫場面，而是能一起散步、一起旅行、一起老去的那種安心感。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！