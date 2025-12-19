59票：49票 立法院宣布延會到明年1/31

立法院表決通過本會期延會至明年1月31日。（資料照：立法院國會頻道）

立法院今（19）日以59票贊成、49票反對，表決通過本會期延長至明年1月31日，這是繼上會期延長至8月31日後，立院會期再一次無縫接軌。

《憲法》規範，立法院會期每年2次，第一次2月至5月底，第二次9月至12月底，必要時得延長之。上會期立法院已創下紀錄，延會3個月至8月31日，無縫銜接到本會期9月1日開議。

民眾黨今天提案，延長本會期（第四會期）至1月31日，無縫接軌下一會期。因已過協商冷凍期，藍白聯手挾人數優勢，最後以59票比49票，強勢表決通過延會案。

預料未來1個多月，朝野將就不在籍投票、陸配六改四等議題進行攻防。此外，明年度的總預算案，迄今仍未交付委員審查。