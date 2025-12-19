即時中心／潘柏廷報導

民眾黨團先前提案，宣稱因軍警待遇調整等相關預算未編列，建請延會至明年（2026）1月31日；經上（11）月14日逕付二讀付委，但昨（18）日在黨團協商中並無共識，只好在今（19）日院會進行投票表決。經藍白挾帶人數優勢下，以贊成59票對上反對49票，使得立法院第11屆第4會期確定延長。

藍白立委今年在上個會期（第3會期）中共通過兩次延會決議，將原先5月31日就要休會的會期，不斷延長今年8月31日，被外界稱為史上最長會期。

如今，民眾黨團提案要再將本屆會期延至明年1月31日，儘管民進黨團表達反對意見，但在藍白擁有多數的優勢下，今日上午仍以贊成59票對上反對49票，使得立法院第11屆第4會期確定延長。

原文出處：快新聞／59：49！藍白又聯手通過提案 立院會期確定延至明年1月31日

