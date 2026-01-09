59：50 藍白第6度封殺國防特別預算

藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案。（姚志平攝）

藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案，喊話要行政院「依法編列、軍人加薪」，行政院批評立院延長會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

立院程序委員會6日將此次院會議程提交昨天院會處理，民進黨立院黨團書記長陳培瑜、立委范雲等人前晚徹夜排隊，昨天一早搶先遞案，提案將國防特別條例增列至本次院會報告事項中，但提案遭藍白以59票比50票否決，隨後通過藍白兩黨團所提出的議程草案，其中並未包含國防特別條例，形同封殺，無法付委審查。

在處理討論事項議程草案時，民進黨團提案處理遭民眾黨立院黨團復議的115年度中央政府總預算案，表決時，民進黨立委聚集到議場中間，手持「要審總預算案」看版，高呼「不要擋預算案、我要審預算」，國民黨立委反嗆「依法編列、軍人加薪」，但該提案仍不敵藍白人數優勢遭否決，總預算案持續卡關。

行政院發言人李慧芝呼籲受影響的地方政府，應提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版《財劃法》，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

內政部也指出，《新住民發展署組織法》已三讀通過，須於3月10日前成立新住民發展署，惟預算遲未審議，相關人力、辦公廳舍及資訊系統等作業無法推動。

美國在台協會昨在臉書發文表示，處長谷立言7日與立法院長韓國瑜及副院長江啟臣會面，討論美台雙方如何攜手在安全、經濟發展、人民交流等方面強化合作。