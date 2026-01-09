59：50！藍白第6度封殺1.25兆國防條例 付委遙遙無期

民進黨立委今天聚集到議場中間，手持「要審總預算案」看版，高呼「不要擋預算案、我要審預算」，國民黨立委反嗆「依法編列、軍人加薪」。（王千豪攝）

立法院會今（9）天表決議事日程草案，民進黨立院黨團提案將新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案列入報告事項中，遭藍白挾人數優勢否決，而這也是在野第6度封殺國防特別條例。

立法院程序委員會6日將本次院會議事日程草案提交院會處理，民進黨團書記長陳培瑜、范雲昨晚在議場前徹夜排隊，今天一早搶先遞案，將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」增列至本次院會報告事項中，但提案遭藍白以59票比50票否決，隨後並通過藍白兩黨團所提出的報告事項議程草案，其中未包含國防特別預算，形同封殺。

廣告 廣告

處理討論事項議程草案時，民進黨團提案處理遭民眾黨立院黨團復議的115年度中央政府總預算案，但該提案依舊遭藍白兩黨團否決，並通過藍白所提討論事項議程草案。期間，民進黨立委聚集到議場中間，手持「要審總預算案」看版，高呼「不要擋預算案、我要審預算」，國民黨立委反嗆「依法編列、軍人加薪」。

【看原文連結】