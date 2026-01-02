590 張紙卡、1300 則留言 北車悼念牆完成最後任務

記者鍾釗榛／綜合報導

為悼念見義勇為、捨身救人的余先生，設於捷運臺北車站B1的悼念牆，日前已完成階段性任務。民眾留下的獻花、留言與各式心意物品，2日全數由告別式籌辦單位接手運送，未來將成為告別式現場的重要佈置元素。

設於捷運臺北車站B1的悼念牆，已完成階段性任務。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

除了現場花束與留言貼，臺北捷運公司同仁也細心整理超過590張A4留言卡，並將線上留言區累積的1,300多則留言編印成冊，一併交付籌辦單位。這些承載情感的文字，後續也將完整轉交家屬留存。

臺北捷運公司細心整理超過590張A4留言卡。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

為尊重家屬心願，捷運公司逐張掃描、拍照保存所有留言卡片，製作成電子檔，確保每一份祝福與感謝都能長久保存。相關電子資料完成整理後，將正式交由家屬珍藏。

捷運公司逐張掃描、拍照保存所有留言卡片，製作成電子檔。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

這面暫設於去年12月25日的悼念牆，位於北車B1往M7出口通道。設置期間，感謝民眾自發前來悼念並共同維護環境。站務人員每日收班後細心整理現場，至於食品與飲料，則基於食安考量由捷運公司統一處理，讓追思過程保持莊重與安心。

