5900萬打造童話公園 後勁公園翻身親子新地標

楠梓區後勁公園全新兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」今（2/9）正式啟用。高市府工務局提供



楠梓區後勁公園全新兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」今（2/9）正式啟用，高雄市長陳其邁出席表示，楠梓因產業投資快速成長，公共建設必須同步到位。此次改造結合童趣設計、生態工法與在地歷史，並感謝立委李柏毅協助爭取中央補助，使近5900萬元預算得以到位，打造全齡共享、親子共融的特色公園。

後勁公園現場出現一隻張開雙臂的巨大粉紅熊熊，成為最新親子打卡亮點，陳其邁表示，此次改造不只是景觀翻新，更象徵後勁地區從工業記憶轉型為守護健康與生態的城市綠肺，展現楠梓社區活力再升級。

廣告 廣告

陳其邁指出，工程總經費約5900萬元，感謝立委李柏毅協助向中央爭取補助，以及議會支持，讓後勁公園整體改善與特色遊戲場得以順利完成，滿足後勁地區大朋友、小朋友的共同需求。

市府指出，遊戲場以「有熊出沒」為設計主軸，粉紅熊熊為視覺焦點，並強調尊重場域紋理與保留老樹記憶，不破壞既有自然脈絡，改造期間，市府於112年4至5月舉辦三場公民參與說明會，廣納議員、里長與居民意見，使公園成為全齡共享的新地標。

後勁公園位於海專路旁，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊學校與住宅密集，是楠梓重要生活公園。公園處表示，工程採生態工法與低衝擊開發（LID）策略，透過大面積植栽與優化排水系統，提升雨水滲透與蓄存功能，打造會呼吸的彈性城市空間。

遊戲場設計融合自然環境，設有「3D立體城堡遊戲塔」，孩子可穿梭其中登上熊熊頂端。全區規劃九大遊戲區、30項設施，並以飄浮步道串聯，另設有樂齡體健區，讓不同年齡層市民都能安心使用。

更多太報報導

毀佛、謗僧、滅寺？釋煌智捲林岱樺案冤喊：政治辦案摧毀出家人名譽

人力荒未解？工會批高醫強推護理跨科支援：過勞犧牲病安

拚初選！高雄奶爸議員組隊打育兒政策牌