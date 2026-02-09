597元中總統套房 得主當成詐騙

台中市觀光旅遊局主辦的「台中Hi8全城開趴」系列活動9日舉行「來台中當總統─住宿消費抽總統套房」最終場抽獎儀式。（馮惠宜攝）

台中市觀光旅遊局主辦的「台中Hi8全城開趴」系列活動進入最高潮！9日舉行「來台中當總統─住宿消費抽總統套房」最終場抽獎儀式，由副市長鄭照新等人見證，抽出2位幸運得主。其中1位中獎者消費597元爽中總統套房，卻在現場CALL OUT時誤為詐騙電話秒掛鄭照新報喜電話。

鄭照新指出，「台中Hi8全城開趴」自去年底起，透過綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、跨年演唱會等帶狀活動，成功匯聚國旅人潮。根據觀光署統計，台中市馬年的訂房率目前排名六都第一，顯示城市行銷成功轉化為實質經濟效益。

昨天抽獎儀式亮點不斷，鄭照新親自打電話給中獎人，第1位中獎者為彰化的劉先生，他日前在谷關消費2300元，驚喜得知獲獎後，開心表示要將總統套房住宿券送給女兒使用，展現溫馨父愛。第2位中獎者在月眉消費597元便幸運抽中總統套房住宿券，但當鄭照新撥通電話報喜時，對方以為是詐騙集團，竟直接掛斷副市長電話，引發全場哄堂大笑。鄭照新幽默表示，市府同仁會持續聯繫，務必將這份總統級的新年大禮送到得主手中。

業者陳月鳳表示，為響應市府活動，特別提供占地50坪、坐擁全城絕佳視野的總統套房作為大獎。觀旅局長陳美秀補充說明，此次活動獲得多家知名業者鼎力支持，共同推廣台中優質旅宿。雖然「來台中當總統」抽獎已告一段落，但後續仍有「類總統套房」抽獎活動，民眾只要關注「大玩台中」社群平台打卡，仍有機會一圓「總統夢」。