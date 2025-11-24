5977支唇膏含蘇丹紅下架！無患子承擔責任「無條件主動退款」

無患子的商品「亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）」驗出含有蘇丹紅。（示意圖／Pexels）

根據食藥署11月24日公布的資訊，台灣首次在化妝品中驗出禁用工業色素「蘇丹紅4號」，其中包括12家業者、共18項產品受到影響。其中古寶無患子生技開發公司的「亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）」赫然在列，該產品目前已被封存5977支。

針對此事，無患子公司於24日晚間發布聲明，強調已即刻全面下架並主動送驗，同時啟動「業界首創」的無條件退款退貨機制，並向所有購買該產品的消費者主動聯繫與退款。

無患子公司補充，事件源於10月21日中國網路一支影片質疑某些化妝品可能含有蘇丹紅，公司隨即與代工廠聯繫。儘管原料供應的新加坡廠商提供未檢出蘇丹紅的證明，公司仍於10月25日預防性將潤唇膏下架停售，並送第三方機構檢驗。

當時由於台灣尚未制定化妝品專用的蘇丹紅檢驗方法，第三方單位只能依食品標準檢測，導致檢驗結果無法被主管機關採納。11月4日，代工廠向主管機關反映此一困難。儘管新加坡原廠堅稱原料合格，公司仍陷入資訊不一致、無法佐證的窘境。

直到食藥署於11月17日正式公布化妝品檢驗方法後，相關檢測才正式啟動。11月23日，也就是官方公告前一日，古寶無患子已透過簡訊與APP通知所有購買過該潤唇膏的消費者停止使用，並完成退款或發放紅利點數，同時安排產品回收。

該公司強調，自事發以來始終主動應對，包含停止銷售、聯繫檢驗單位、與主管機關溝通及補充檢驗資料。雖一度面臨標準檢驗方法缺失及供應鏈資訊不一致等多重壓力，公司仍秉持「坦然面對，積極承擔」的理念，選擇全面負責。

聲明中指出，公司深感此次事件造成社會不安，願以公開透明方式說明處理流程。即便供應鏈資料完備，也無法完全杜絕潛在風險，因此將以此經驗為警惕，持續強化內部品管機制，堅守保障消費者安全的底線。

