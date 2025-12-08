5COOL音樂節實施交管

「二零二五西拉雅5COOL音樂節」將於十二月十三、十四日登場，以音樂節為主軸搭配餐車市集；交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處長許主龍八日表示，為確保活動期間交通順暢及紓緩人車潮，二天活動期間將實施交通管制，另也推出「隆田車站線」、「環狀線」兩條免費接駁路線，歡迎民眾多加利用。

許主龍處長指出，活動當天福田路於下午二時起開始實施交通管制作業，除接駁車、公車及大會相關車輛外，其餘車輛只出不進，參與活動民眾可將車輛停放於福田路、陽明工商、神田路等週邊停車場；大會接駁車於活動期間下午二時起自官田遊客中心發車接駁至晚間十時，民眾可搭乘台鐵至隆田火車站轉乘接駁車至官田遊客中心下車前往會場，減少步行及尋找停車位時間，也可於隆田火車站租借U-bike等交通工具前往。